盤中速報 - 仲琦(2419)股價拉至漲停，漲停價26.8元，成交3,060張

仲琦(2419-TW)04日09:01上漲2.4元，股價漲停報26.8元，委買5,278張，成交3,060張。

主要業務為通訊、電信產品。所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數近5日上漲0.14%。

仲琦(2419-TW)近5日股價上漲0%，台灣加權指數下跌0.73%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-22 張
  • 外資買賣超：-436 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+414 張
  • 融資增減：+14 張
  • 融券增減：-33 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+33.51%

$13,351

原投組報酬率

+26.10%

$12,610

投組標的成分

  • 40%

    長榮鋼

    2211

  • 20%

    天宇

    8171

  • 20%

    材料-KY

    4763

  • 10%

    永日

    4102

  • 10%

    DWS 投資黃金貴金屬股票 FC

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞