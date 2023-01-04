盤中速報 - 仲琦(2419)股價拉至漲停，漲停價26.8元，成交3,060張

仲琦(2419-TW)04日09:01上漲2.4元，股價漲停報26.8元，委買5,278張，成交3,060張。
主要業務為通訊、電信產品。所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數近5日上漲0.14%。
仲琦(2419-TW)近5日股價上漲0%，台灣加權指數下跌0.73%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-22 張
- 外資買賣超：-436 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+414 張
- 融資增減：+14 張
- 融券增減：-33 張
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