特斯拉不孤單 Meta、PayPal等大型股也經歷最糟一年

外媒週五 (30 日) 報導，特斯拉 2022 年暴跌之外，Meta、PayPal 等其他 20 檔美國大型股也經歷有紀錄來最糟一年表現。

標普綜合 1500 指數結合三個領先指數，標普 500 指數、標普中型股 400 指數，以及標普小盤 600 指數，覆蓋美國約 90% 的企業市值。

標普綜合 1500 指數、市值 300 億美元以上的個股當中，今年有約 21 檔個股締造史上最慘年度表現 (如下圖)。

今年有 21 檔股票締造史上最慘年度表現 (圖片：翻攝 marketwatch)

其中，全球電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 今年股價暴跌 69.20%，主因是特斯拉今年遭遇供應鏈挑戰和工廠停工，而且馬斯克入主推特，拋售近 400 億美元的特斯拉股票，引發華爾街與投資人的擔憂。

自特斯拉 2010 年上市以來，特斯拉股價僅出現過一次負增長，即 2016 年下跌 11%。

全球電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 今年股價暴跌 69.20% (圖片：AFP)

臉書母公司 Meta (META-US) 年跌幅達 64.45%，主要是 Meta 主要營收來源的網路廣告收入已經陷入停滯之際，投資人擔憂執行長祖克柏砸重金發展「元宇宙」恐將換來「一場夢」。

Meta 在 2018 年下跌 25.7% 之後，這是該股第二年股價出現崩跌。

臉書母公司 Meta (META-US) 年跌幅達 64.45% (圖片：AFP)

今年還有一檔股票能與特斯拉和 Meta 跌幅相提並論，在網路泡沫時期創建的 PayPal (PYPL-US) 今年股價急墜 63.2%。

PayPal 最初專注於增加新用戶，但宏觀經濟形勢表明，並不那麼有價值，目前 PayPal 轉向吸引與留住高價值用戶，今年也是該公司第二年年線吞黑，自從 eBay 拆分以來，PayPal 在 2021 年之前從未經歷過這種情況。

美國第二大通訊業者 Charter Communications (CHTR-US) 今年股價驟跌 48.2%，投資人擔憂該公司豪擲百億的寬頻擴張計畫，將更大賭注押在可能需要數年才能實現盈利，而且 Charter 還面臨來自光纖網路運營商和無線家庭寬頻提供商的競爭。