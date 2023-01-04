基金經理2023年首選五大投資領域

外媒週三 (3 日) 報導，由於預期美國通膨下滑，聯準會本輪升息循環可能步入尾聲，金融市場將迎興衰更迭，基金操盤手今年投資布局首選日元、中國股票、新興市場股票、美債以及美股等五大領域。

「美元為王」時代落幕？

「美元為王」時代可能即將落幕 (圖片：AFP)

聯準會目前仍持續「鷹派」，但市場正在考驗其決心。匯豐資產管理全球首席策略師 Joe Little 預計：「基於通膨觸頂和聯準會轉向預期，美元指數將在 2023 年下跌超過 10%。」

同時，日本央行採用殖利率曲線控制，日元升值也可能成為美元指數走貶推動力。

基金經理預計日元走勢將崛起，Legal & General Investment Management 利率和通膨策略主管 Chris Jeffrey 表示：「 如果必須投資一種貨幣兌美元，那麼我會選擇日元。」

料中國股市重現曙光

基金經理看好中國投資前景 (圖片：AFP)

中國結束動態清零政策，導致近期當地醫院、殯儀館幾乎超過負荷，但有報導指出，中國地鐵使用率有所回升，顯示染疫潮可能已在一些都會地區達到高峰。

一些基金經理認為，受惠於新冠防疫鬆綁、中國政府重新專注經濟增長及對房地產市場支持，加上，中概股自美國下市風險緩解，預計將刺激更多的資金流入，中國股市將重現曙光。

從去年 11 月到 12 月中旬，MSCI 中國指數上漲了近 40%，且上行空間可能更大。法國巴黎銀行將中國股票評級從中性上調至「增持」，看好旅遊、中國消費和科技股可能會進一步走升。

新興市場或歷劫歸來

新興市場在 2022 年創下不少虧損紀錄，但新興市場多頭們似乎逐漸來抄底了。

鑑於全球利率趨於穩定、中國放寬新冠疫情限制和核戰爭的規避，瑞銀估計 MSCI 新興市場指數和固定收益指數在 2023 年的總回報率可能達到 8-15% 之間。

除了瑞銀之外，摩根士丹利預計新興市場本幣債務的報酬率將接近 17%。有「新債王」封號的雙線資本 (Doubleline Capital) 創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlach）則將新興市場股票列為今年投資首選。

歷史經驗顯示，MSCI 新興市場股票指數在亞洲金融危機之後，於 1999 年飆升 64%，在 2009 年飆升 75%。

債券時來運轉？

美債持有者 2022 年遭受通膨嚴重衝擊，但今年可能有望時來運轉 (圖片：AFP)

美債持有者 2022 年遭受通膨嚴重衝擊，但今年可能有望時來運轉。經濟學家預計，美國整體通膨率到 2023 年底，將降至 3.1%。Amundi Institute 固定收益策略師 Valentine Ainouz 預測，2023 年底 10 年期美債殖利率將自目前的 3.88% 左右降至 3.5%。

Van Lanschot Kempen 高級策略師 Joost van Leenders 預期通膨將因經濟增長放緩而下降，在去年 8 月開始持續買入美債。然而，他對歐元區債券保持謹慎態度，因為歐洲央行現在退出市場並升息。

押注股票 V 型反轉

部分基金經理打算今年先賣掉股票，下半年再重新買回 (圖片：AFP)

隨著經濟衰退逼近，股民期待聯準會救市推動市場反彈，部分基金經理打算今年先降低股票部位，下半年再逐步買回。

摩根大通策略師預測，美股上半年會因為經濟 (衰退) 下滑出現市場動盪，但隨著聯準會最終決定轉向，美股下半年將回暖大漲。

PineBridge Investments 投資組合經理 Hani Redha 預計，美股還有更多下行空間，但預計將在 2023 年上半年觸底。