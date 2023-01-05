通用去年在美汽車銷量成長2.5% 擠下豐田重返冠軍寶座

根據美媒 CNBC 周三（5 日）報導，通用汽車去年從豐田汽車（Toyota Motor）手中奪回美國汽車銷量冠軍寶座，儘管供應鏈問題干擾，這家位於底特律的汽車製造商在美年度汽車銷量仍小幅成長。

通用汽車周三表示，去年在美國銷售 227 萬輛汽車，較 2021 年成長 2.5%，其中去年第四季銷量成長 41.4%。先前有分析師預估，與 2021 年相比，去年美國汽車產業的整體銷量將下滑 8% 或 10%。

與此同時，豐田汽車表示，去年在美國銷售 210 萬輛汽車，較 2021 年下滑 9.6%。雖然一樣受到供應鏈影響，但豐田汽車比起其他同業在管控方面掌握得更好，特別是半導體晶片問題。

豐田汽車在 2021 年的銷量超車通用汽車 114,034 輛，自 1931 年超過福特汽車 (F-US) 以來首次取代通用汽車在美銷售的寶座。

豐田汽車北美執行副總裁 Jack Hollis 周三表示，該公司仍將專注零售銷售，傳統上零售銷售比商業或車隊銷售更有利可圖。該公司在這方面的銷量已經領先好幾年。

電動車方面，儘管豐田汽車的全電動車策略近期受到批評，但該公司周三表示，在電動車銷量方面處於全美領先地位，其中包括混合動力、插電式和全電動汽車與卡車。

相較之下，通用汽車在很大程度上放棄混合電動車，轉而採全電動車策略，不過在提高產量方面一直進展緩慢。通用汽車在美國的電動車銷量占其去年銷量的比例不到 2%。

通用汽車把電動車視為「成長機遇」，外界預料該公司將會發布更多主流車型，如雪佛蘭 Blazer 和 Equinox EV crossovers。通用汽車在去年實現 38,120 輛雪佛蘭 Bolt EV 和 EUV 的創紀錄銷量，然而其豪車電動悍馬 GMC Hummer EV 與凱迪拉克 Lyriq 的銷量加起來還不到 1,000 輛。

展望未來，通用汽車預估今年 Bolt 車型的產量將增加到 7 萬輛以上，以滿足全球強勁的需求。該公司去年將 2023 年在北美生產 40 萬輛電動車的計畫推遲至 2024 年年中。

截稿前，通用汽車 (GM-US) 盤中股價勁揚 2.65%，每股暫報 34.72 美元。