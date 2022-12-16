NHTSA針對通用汽車Cruise自駕系統展開安全調查

美國汽車安全監管機構周五 (16 日) 表示，已對通用汽車 (GM-US) 旗下機器人出租車部門 Cruise LLC 所生產的車輛自駕系統展開正式安全調查。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 表示，它已收到有關自動駕駛 Cruise 車輛「可能會不恰當地緊急剎車或變得無法移動」的事件通知。

NHTSA 表示，雖然這兩個問題「看起來截然不同，但它們都會導致 Cruise 車輛成為意想不到的道路障礙物」。該安全機構的初步評估涵蓋了 242 輛 Cruise 自動駕駛汽車，這是尋求召回前的第一步。

調查源自於 3 起事故報告，在這些事故中，Cruise 車輛在自駕車快速剎車後被其他汽車從後面撞到。

Cruise 在舊金山提供有限服務，配備一小批雪佛蘭 Bolt EV。

NHTSA 表示，它打算全面評估這兩類事件帶來的潛在安全相關問題，並將審查「強制剎車事件的共通性和安全邏輯」以及「與車輛剎車事件相關的頻率、持續時間和安全後果」。

Cruise 營運長威斯特上月指出，該公司計畫 2023 年進入「大眾市場」，並將營運規模擴大到「數千輛汽車」。

NHTSA 表示，這些問題「可能會帶來多種潛在危險，例如與 Cruise 車輛發生碰撞、被困乘客離開停止中的 Cruise 車輛的風險，或阻礙包括緊急車輛在內的其他交通」。

該機構表示，它收到 3 份關於 Cruise 車輛自動駕駛系統的報告，「針對另一名從後方快速接近的道路使用者啟動了緊急剎車操作。在每種情況下，另一名道路使用者隨後撞到了配備 ADS 的車輛的後部。」

NHTSA 表示，它已收到多份報告，涉及在無人監督情況下運作的 Cruise 車輛變得無法移動，這「可能將車上乘客困在不安全的地方，例如車道中或十字路口，並成為其他道路使用者意想不到的障礙」。

通用汽車和 Cruise 在 2 月透露，已向 NHTSA 申請，要求其允許推出一些沒有方向盤、後視鏡、轉向信號燈或擋風玻璃雨刷的自駕車。但該請願書仍在審理中。