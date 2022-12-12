美能源部敲定向通用、LG合資電池廠提供25億美元貸款

美能源部敲定向通用、LG合資電池廠提供25億美元貸款(圖片：AFP)
美能源部敲定向通用、LG合資電池廠提供25億美元貸款(圖片：AFP)

美國能源部周一（12 日）表示，已敲定向通用汽車和 LG 能源解決方案公司（LG Energy Solution）的合資企業「Ultium Cells」提供 25 億美元低息貸款。

該筆貸款將為 Ultium 在俄亥俄州、田納西州和密西根州建設新的鋰電池製造設備廠提供資金，支持這 3 間工廠提供 6,000 個建築工作和 5,100 個營運工作機會，其中耗資 26 億美元的密西根工廠將於 2024 投產，而其對田納西州工廠的投資將再增加 2.75 億美元。

另外，通用汽車和 LG 能源解決方案公司正在考慮在印第安納州健力第四個電池廠。截稿前，通用汽車 (GM-US) 盤前下跌 0.71%，每股暫報 22.79 美元。

美國今年 8 月通過的《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act，IRA）包括額外 30 億美元的美國能源部先進技術汽車製造貸款專案（ATVM），並將用途擴大到更大的車輛、船舶以及航空等運輸領域。

美國能源部表示，在 Ultium 公司貸款之前，ATVM 貸款計畫預估將提供 400 億美元的額外貸款授權，該計畫的預估可用授權總額約為 551 億美元。

ATVM 貸款計畫此前支持福特汽車 (F-US)、特斯拉 (TSLA-US) 和日産汽車。通用汽車於 2009 年申請總計 144 億美元的 ATVM 貸款，但在 2011 年撤回了申請。

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