美三大監管機構警告銀行 小心加密貨幣風險

美國聯準會 (Fed)、美國聯邦存款保險公司 (FDIC)、美國貨幣監理局 (OCC) 週二 (3 日) 發布聯合聲明警告，銀行機構因應加密貨幣蔓延的風險應更加謹慎。

最新聯合聲明提到，美國三大金融監管機構對高度集中於加密貨幣的銀行商業模式的安全性和穩健性表達擔憂，正在監管可能面臨加密相關風險的銀行。

三大金融監管機構警示，銀行應注意加密資產存在銀行的 8 大風險，包括：欺詐與騙局、託管相關法律不確定性、加密貨幣公司的誤導性聲明、加密資產市場波動性、穩定幣對風險的敏感性、加密領域傳染風險，缺乏成熟度和穩健性，以及薄弱的風險管理等。

三大金融監管機構警示，銀行應注意加密資產存在銀行的 8 大風險 (圖片：AFP)

監管機構強調不允許不可控風險進入銀行體系，他們將視需要就銀行的加密相關活動發表進一步聲明，將持續與其他機構就加密議題進行合作。

市場解讀，雖然聯合聲明是「既不禁止也不勸阻銀行向任何特定類型的客戶提供服務」，但可以肯定的是，這三大機構下的受監管實體將更不願意向加密公司提供金融服務。

在此聲明發布之際，加密貨幣正值寒冬，歷經加密貨幣交易所 FTX 倒閉、挖礦公司 Core Scientific 聲請破產等，市場交易量都在逐步萎縮。

加密貨幣交易所 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried (簡稱 SBF) 週二在曼哈頓聯邦法院受審。他對電匯詐欺、密謀洗錢、證券詐欺等 8 項刑事指控全盤否認犯罪，主審法官 Lewis Kaplan 下令將本案件押後至 10 月 2 日，屆時將正式展開審判。

加密貨幣交易所 FTX 創辦人全盤否認犯罪 (圖片：AFP)

美國檢察官將此案定調為本世紀最大規模的金融詐欺案，若 8 項罪名全部成立，SBF 恐面臨最高 115 年監禁。

加密貨幣銀行資本公司 Silvergate Capital(SI-US) 週二收跌 0.75% 至每股 17.27 美元。截稿前，台北時間週三上午 11 時許，比特幣微漲 0.02%，暫報 16,668 美元。以太幣同樣小漲 0.04%，暫報 1,214 美元。