美眾議長選舉進入多輪投票 創一個世紀來首見

美國國會週三 (3 日) 換屆，眾議院易手由共和黨掌控，但週三稍晚舉行的眾議院議長選舉過程中，所有候選人均未達 218 票門檻，眾議長選舉進入多輪投票階段，創一個世紀以來首見。首 3 輪投票中，共和黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 皆失利，眾議院隨後進入休會狀態。

第 118 屆眾院議員任期將自美東時間週三中午展開，新議員們首要任務是以唱名表決選出議長，接著才能組成委員會及處理議案。

呼聲最高的共和黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 週三在首輪選舉中遭遇挫敗，僅獲得 203 票。眾院少數黨領袖傑福瑞斯 (Hakeem Jeffries) 獲得 212 票。隸屬極右翼「自由黨團」、亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯 (Andy Biggs) 拿下 10 票，所有候選人票數均未超過當選門檻所需的 218 張過半席次選票。

儘管共和黨掌握眾議院過半數的 222 席，但麥卡錫不完全受共和黨保守派支持，缺乏關鍵的川普支持者選票。一些保守派認為，麥卡錫在對抗民主黨的政見不夠具有說服力，頻頻放手讓民主黨通過重大法案。

議長選舉面臨卡關危機，緊接著，議員必須一直投票，直到有人贏得多數票。

在第二輪記名投票結果中，麥卡錫依舊只得 203 票，少數強硬派共和黨轉投共和黨議員喬登 (Jim Jordan) 作為替代人選，喬登拿下 19 票，212 票投給民主黨領袖傑福瑞斯。

第三輪結果中，麥卡錫比前 2 輪投票少了 1 票，僅得 202 票，共和黨眾議員 Byron Daniels 臨陣倒戈，轉向投給喬登。喬登拿下 20 票，傑福瑞斯持續守住 212 票。

根據規定，在選出議長之前，任何其他議程都無法展開，創下自 1923 年以來首見的情況，美國眾議院已進入休會狀態。

麥卡錫下一步行動尚未確定，但此結果預計將削弱共和黨在眾議院的聲譽。