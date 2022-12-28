〈房產〉國泰置地刷新商辦紀錄 9月每坪租金4779元創今年最高

台北市辦公室頂級 A 辦市場需求穩定，租金行情持續居高不下，今 (2022) 年華新麗華大樓與遠雄金融中心雙雙出現每坪 4000 元的交易紀錄，已經有 7 棟 4000 俱樂部的頂級商辦大樓，今年 9 月地標國泰置地廣場也再度刷新自身紀錄，35 樓月租 84 萬元，換算每坪單價達到 4779 元，不僅再創自身單價新高，同時也是今年以來的最高價。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然可預期未來辦公室市場供應量可能大增，不過信義計畫區還是全台首屈一指的政經中心，最高價的辦公室都聚集在信義計畫區內，今年即使在外利空不斷，但信義計畫區內仍有 12 筆的租賃實價案，單坪超過 4000 元，信義計畫區頂級商辦的租金支撐強勁。

實價登錄出現單坪 4000 元租金的頂級商辦大樓，絕大多數都是在信義計畫區內，包括：台北 101 大樓、國泰置地廣場、南山廣場、信義經貿大樓、新光信義金融大樓、華新麗華大樓與遠雄金融中心大樓。

從國泰置地歷年實價租金可以觀察出台北市頂級 A 辦大樓的租金走勢，2014 年曾出現兩筆每坪 2992 元，單坪不到 3000 元的租金實價，2016 年高樓層首度出現每坪 3650 元的高價，2018 年高樓層出現每坪最高 3937 元行情，2019 年以後就站上每坪 4000 元，連續 8 筆的實價租金都在每坪 4000 元以上。

曾敬德指出，北市 A 辦大樓的辦公室租售的價格攀升，與市場供不應求有關，精華區老舊商辦投入危老改建，企業汰舊換新、新企業擴張需求等，頂級 A 辦新大樓對於商圈更帶來的租金比價效應，帶動租金持續走揚，但市場預估未來幾年供需失衡將會改善，尤其雙子星的辦公室等案未來完工，勢必對市場帶來新的改變。