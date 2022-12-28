〈房產〉疫情後首波北市辦公室供給潮來襲 高達16萬坪明年湧入市場

商仲業者統計顯示，將有 16 萬坪新增供給在 2023 年將注入北市辦公室租賃市場，其中超過 7 萬坪在台北市市中心，預期全年空置率將回升至超過 7%，較現行增加 4 個百分點，為 2018 年後首見。所幸租金漲勢未停歇，在新增供給拉抬租金的趨勢下，明年辦公室租金預估平均漲幅約 2%。

高力國際企業租戶服務部資深執行董事楊慧明指出，辦公室平均空置率約 3.29%，較去年減少 0.83 個百分點，平均月租金則續漲至每月每坪約 2,430 元，年漲幅約 2.23%，爲近 5 年漲勢第二高。本季頂級大樓租金來到每月每坪，年漲幅 3.24%；A 級大樓也上漲至每月每坪 2508 元，年漲幅 2.12%；頂級及 A 級大樓租金的上漲也帶動 B 級大樓表現，於今年正式突破 2000 元大關。

從需求面來看， 2022 全年度沒有新大樓釋出，全年總去化量達 8258 坪，空置率穩定降至 3.29%；其中頂級大樓需求保持領先，去化量佔整體的 9 成以上，至今年底空置率也僅剩 2.57%，比去年減少 2.2 個百分點。

高力國際研究部董事梁儀盈認為，台北市辦公室市場在 2019-2022 年間，總計僅有約 3.3 萬坪的新增供給釋出，其中尚包含企業自用，因此可供租賃搬遷的空間相當有限，可以說這幾年市場都處於供給緊縮的房東市場，租金漲空置跌是必然的。

梁儀盈提醒，2023 年起台北市新大樓將陸續完工來舒緩供給的緊張，除了市中心七大商圈合計約有 7.4 萬餘坪投入市場，還有來自內湖與南港的另外 8.7 萬餘坪與市中心競爭，因此，市場將同時面臨新舊競爭與區域競爭。

放眼 2023 年，多數經預測都顯示明年的全球經濟及台灣景氣前景不明，企業擴編將較保守，租賃決策恐持續放緩，再加上疫後時代所興起的彈性辦公策略影響需求面積，這些新供給量需要時間去化，因此才會造成明年北市市中心辦公室空置率將是自 2018 年以後，首度回升突破 7%。

雖然明年的空置率將上升，但不須悲觀看待租金，梁儀盈則認為明年在新大樓的租金拉抬下，漲幅將可維持約 2%，平均租金行情可望來到每月每坪約 2480 元。在面對大量供給潮，及需求端保守的情況下，空置率上升是可預期的，此時對房東來說，如何提供除了租金差異以外的大樓軟硬體設備，以及全棟完善的招租策略，都將成為吸客關鍵。