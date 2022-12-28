〈房產〉台北億元豪宅增值獲利大 「台北信義」7樓戶轉手排名第一

內湖指標豪宅「長虹天璽」7 樓戶在持有 10 年後，今年以 1.71 億元出脫，帳面上增值 4220 萬元、增幅高達 32.8%，但依統計，這一戶這樣的獲利金額，今年只排第二名，今年台北市億元以上的豪宅轉手獲利第一名爲「台北信義」7 樓戶持有 9 年，轉手增值約 1.36 億元奪冠。

台灣房屋集團趨勢中心統計，2022 年台北市億元以上的豪宅轉手交易獲利前五名，由「台北信義」7 樓戶轉手增值約 1.36 億元奪冠，該戶第一手屋主在 2012 年預售時以約 1.33 億元買進，今年 3 月以 2.7 億元出售，持有約 10 年轉手房價是翻倍成長；第二名則由內湖指標宅「長虹天璽」7 樓戶拿下，帳面上獲利 4220 萬元，該戶前一手屋主也是在 2012 年預售時買進，同樣持有 10 年後轉手獲利出場；第三名為中正區豪宅「仁愛築綠」2 樓戶，帳面上增值 4100 萬元。

台灣房屋信義 101 加盟店店東向秦毅表示，「台北信義」在 2012 年時完工交屋，許多買家在預售時就買進，不過因為受到當時政策和景氣影響，大多數預售成交價落在 90~125 萬元上下，但該社區因位在信義計畫區內，臨松勇路和信義路五段，再加上不乏影視明星、企業家等知名人士入住，打響社區名號，近 2 年社區成交單價落在 172-192 萬元上下，創下目前社區轉手「0 賠售」的紀錄，可說是相當抗跌保值的社區。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察今年轉手增值的豪宅，都有三個共通點，首先，多半都是「預售第一手屋主」，房市多頭時期，預售時取得的價碼，通常都是往後的社區低價，因此早期入手的賺多賠少。此外，「房市低點入市」，由於 2011 年 6 月奢侈稅開徵，非自用住宅一年內轉手，課徵 15% 的奢侈稅，同年 7 月台北市豪宅稅開徵，2012 年央行又祭出豪宅限貸令，當時大台北總價 8000 萬以上的豪宅，貸款上限僅 6 成，且無寬限期，因此豪宅市場受多重壓力，價量齊減，若富豪選擇危機入市，都有機會低點入手。

同時，「中長期持有」超過五年以上也是特點，2012 年豪宅受到房市政策抑制，面臨修正後逐步回漲，2016 年房地合一稅上路後，市場又再度下修，之後隨著景氣逐漸回溫，2022 年升息加平均地權條例政策限制，則再度面臨考驗，幾乎每五年就會有一波修正，不過時間軸來看，房價都是穩定上揚，顯示長期持有者仍能夠維持一定的增值空間。