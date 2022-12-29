盤中速報 - 聚陽(1477)急跌-2.3%報233.5元，成交188張

聚陽(1477-TW)近5分K跌速2.3%，29日09:08報233.5元，成交188張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聚陽(1477-TW)近5日股價上漲0.21%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲1.12%。台灣加權指數下跌0.43%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+527 張
  • 外資買賣超：+684 張
  • 投信買賣超：-141 張
  • 自營商買賣超：-16 張
  • 融資增減：+2 張
  • 融券增減：-12 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+38.18%

$13,818

原投組報酬率

+29.01%

$12,901

投組標的成分

  • 40%

    高力

    8996

  • 20%

    雄獅

    2731

  • 20%

    橘子

    6180

  • 10%

    八方雲集

    2753

  • 10%

    統一NYSE FANG+ ETF基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞