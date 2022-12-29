盤中速報 - 聚陽(1477)急跌-2.3%報233.5元，成交188張

聚陽(1477-TW)近5分K跌速2.3%，29日09:08報233.5元，成交188張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聚陽(1477-TW)近5日股價上漲0.21%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲1.12%。台灣加權指數下跌0.43%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+527 張
- 外資買賣超：+684 張
- 投信買賣超：-141 張
- 自營商買賣超：-16 張
- 融資增減：+2 張
- 融券增減：-12 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+38.18%
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原投組報酬率
+29.01%
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投組標的成分
40%
8996
20%
2731
20%
6180
10%
2753
10%