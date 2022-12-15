盤中速報 - 聚陽(1477)急拉2.06%報246.0元，成交313張

聚陽(1477-TW)近5分K漲速2.06%，15日09:26報246.0元，成交313張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聚陽(1477-TW)近5日股價上漲2.75%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數下跌0.4%。台灣加權指數上漲0.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,023 張
- 外資買賣超：+1,254 張
- 投信買賣超：+709 張
- 自營商買賣超：+60 張
- 融資增減：-19 張
- 融券增減：-5 張
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+35.28%
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原投組報酬率
+29.35%
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投組標的成分
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3027
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4102
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