盤中速報 - 聚陽(1477)急跌-2.21%報243.0元，成交668張

聚陽(1477-TW)近5分K跌速2.21%，09日09:11報243.0元，成交668張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聚陽(1477-TW)近5日股價上漲2.98%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲0.82%。台灣加權指數下跌3.06%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,263 張
- 外資買賣超：+2,647 張
- 投信買賣超：+525 張
- 自營商買賣超：+91 張
- 融資增減：-124 張
- 融券增減：-10 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+20.83%
$12,083
原投組報酬率
+14.92%
$11,492
投組標的成分
40%
3289
20%
5258
20%
4114
10%
3454
10%