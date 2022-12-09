盤中速報 - 聚陽(1477)急跌-2.21%報243.0元，成交668張

聚陽(1477-TW)近5分K跌速2.21%，09日09:11報243.0元，成交668張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聚陽(1477-TW)近5日股價上漲2.98%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲0.82%。台灣加權指數下跌3.06%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,263 張
  • 外資買賣超：+2,647 張
  • 投信買賣超：+525 張
  • 自營商買賣超：+91 張
  • 融資增減：-124 張
  • 融券增減：-10 張

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