儒鴻11月營收月增2成 累計營收續創同期高

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (8) 日公告 11 月營收，在急單挹注下，營收 27.32 億元，月增 21.2%、年減 12.7%；累計前 11 月營收 370.94 億元，年增 16.9%，仍顯同期新高。

儒鴻表示，客戶消化庫存影響在 10 月落底，現在看起來，不僅 11 月營收回升，12 月也可望有撐。至於市場關注的去化庫存情況及市況回升情形，公司認為，關鍵在於聖誕節後客戶銷售狀況。

羽絨衣代工廠廣越 (4438-TW) 也在今日公告 11 月營收 13.7 億元，月減 9.9%、但年增 2.8%；累計前 11 月營收 185.05 億元，年增 60.6%，同樣來到同期新高。

廣越說明，雖然去年因越南封城影響，導致去年同期有部分遞延營收墊高比較基期，但今年在品牌客戶擴大下單，11 月營收仍繳出年增表現，加上新增客戶、針織產品規模擴大，都將帶動第四季到明年首季淡季不淡。

而另一成衣代工廠聚陽 (1477-TW) 先前已公告 11 月營收 24.62 億元，月增 1.3%、年增 9.2%，主要受惠日系客戶追單挹注；累計聚陽前 11 月營收 296.14 億元，年增 15%，也創同期新高。