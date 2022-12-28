財務長調查：2023年道瓊指數將跌破3萬點 軟著陸希望渺茫

每次美股在 2022 年從低點反彈時，都會再次回落。在利率升至 15 年來最高水平之下，投資人對最壞情況的寄予厚望最後都變成了騙局。當前的暴跌只是年底最後一個例子，證明拋售還沒有結束。

根據 CNBC 對財務長進行的一項最新調查顯示，在情況好轉之前會變得更糟，即使 Fed 對抗通貨膨脹獲得成功，但這也將以明年經濟硬著陸為代價。

最新的財務長每季調查結果並不令人意外。在整個 2022 年，大多數財務長往往傾向於認為經濟正在走向硬著陸。

CNBC 財務長 2022 年第 4 季調查於 11 月 30 日至 12 月 20 日期間，針對主要企業的 23 名財務長進行。

●經濟衰退即將來臨

有人認為，沒有比還沒遭到打擊的經濟衰退更容易預測的了。超過 80% 的第 4 季受訪者預計 2023 年將出現衰退。隨著越來越多財務長推翻早先關於經濟已經進入衰退的預測，這個比率較前季上升。財務長對時機存在分歧，有 43% 表示經濟衰退將在上半年或下半年到來。

每當經濟衰退來襲時，時機並不重要，調查發現只有不到 10% 的財務長認為軟著陸是可能的，也就是 Fed 可以冷卻經濟、降低通貨膨脹並提高失業率，而不會使經濟下滑。

●道瓊指數遭到更多拋售

財務長們對經濟衰退的看法意味著美股將在今年年底再次出現波動性下跌，帶來更多痛苦。超過半數受訪者 (56%) 預計道瓊工業平均指數將在首次觸及 4 萬點之前再次回落至 3 萬點以下，是認為最糟糕情況已出現者 21% 的接近 3 倍。

但前景並非一片黯淡。 在經濟和市場的幾個關鍵領域，財務長們認為最糟情況已經出現，像是通貨膨脹。

●通貨膨脹已見頂

它仍是財務長提到的首要外部風險因素，且有更多人提到，但近三分之二的受訪者認為通膨已經見頂。他們的確相信，即使經濟和股市付出代價，但 Fed 做得更好。超過半數財務長現在將 Fed 對通膨的處理評為「良好」或「優秀」，這是一項重大改進。將 Fed 控制通膨的努力評為糟糕的財務長，從第 3 季的大約四分之一下降到不到 10%。

●政治風險不會拖累市場

更多 CFO 將通貨膨脹列為其企業面臨的最大外部風險因素的一個原因是：過度監管的風險環比下降 10%。期中選舉和分裂的政府可能是造成這種恐懼減少的原因。

對於 2023 年即將出現的其他主要政治風險，財務長們認為，頭條新聞將比現實更糟糕。超過 80% 表示政府不太可能在 2023 年關門，而且還認為國會無法提高債務上限的可能性不大，超過一半表示「非常不可能」。

●企業仍將支出和徵才

由於今年經濟形勢和股市疲軟，調查中的一組結果是相對穩定的支出和投資計畫。第 4 季調查仍然如此。

不到四分之一的財務長預計其公司的支出和員工人數將在 2023 年減少。這並不是說公司沒有更加謹慎。約 40% 的受訪者表示，明年公司的支出和員工人數將與預期增加的人相同。