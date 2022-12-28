財經專家：2023年不應購買的五樣產品

《MarketWatch》週二 (27 日) 報導指出，聯準會接連升息，敲響經濟衰退警聲，股市暴跌，財經專家認為，人們謹慎因應充滿不確定的 2023 年，避免在 2023 年購買五樣產品，包括 SPAC (特殊目的收購公司) 股票、迷因股、加密貨幣、Meta Quest 耳機和特斯拉汽車。

近期聖路易斯聯準銀行數據顯示，美國人個人儲蓄墜崖式下降，經通膨調整後，個人儲蓄較 2020 年高峰狂減 88%，比疫情之前下降 61%。美國 11 月個人儲蓄率報 2.4%，略高於 10 月的 2.2%。 同時，有跡象顯示美國消費者正在縮減支出。

《MarketWatch》週二 (27 日) 匯整財經專家意見提到，人們應該考慮在 2023 年削減開支，以更明智的投資和開支決策，謹慎因應充滿不確定的 2023 年。

有關於人們應避免在那些地方的花費呢？專家指出，在疫情期間，投資人喜歡購買 SPAC 股票，但根據最近的一項研究，自 2015 年以來購買 SPAC 股票的投資人一年後平均虧損 37%，建議投資人應在 2023 年避免買入 SPAC 股票。

另外，在聯準會量化寬鬆背景的股市中，一些人購買迷因股是行之有效的，但專家呼籲，投資人現在應該遠離迷因股，因為在聯準會升息和熊市的背景中，企業基本面重新獲得投資人關注，研判購買迷因股好日子已經結束。

專家認為，購買迷因股好日子已經結束 (圖片：AFP)

專家還指出 2023 年不應投資加密貨幣，因為長期以來，投資者習慣於逢低買入，加密貨幣與長期持有的市場理論沒有關聯，購買它更像是投機而不是投資，而且加密貨幣的安全性仍備受質疑。

專家還警告，任何想買 Meta Quest 耳機的人都應再三考慮 (圖片：翻攝 Appleinsider)

專家警告，任何想買 Meta Quest 耳機的人都應再三考慮，Meta Quest 耳機並不便宜，而蘋果預計將在 2023 年進軍這一領域，人們也許有更多的選項。

專家建議人們不要購買特斯拉汽車 (圖片：AFP)

最後，專家建議人們不要購買特斯拉 (TSLA-US) 汽車，因為通用汽車 (GM-US) 、 福特 (F-US)、 豐田汽車等眾多汽車製造商將在 2023 年推出更多樣的電動汽車，消費者將有更多的電動汽車選擇，而且特斯拉自 2017 年推出 Model 3 以來，特斯拉幾乎沒有對 Model 3 進行更新。



專注於二手車市場的電動汽車研究和分析公司 Recurrent Auto 的氣候科學家兼通信和研究經理 Liz Najman 表示，對特斯拉與其信徒們來說，2023 年似乎將是改變的一年。