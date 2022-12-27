美股難以開啟下一輪牛市 除非波動性下降

美股難以開啟下一輪牛市 除非波動性出現下降(圖片：AFP)
美股難以開啟下一輪牛市 除非波動性出現下降(圖片：AFP)

根據數據研究公司 DataTrek Research 的報告，在股市波動性下降之前，投資人不應期望美股重返牛市。

該報告表示，在這 2 件事情發生前，投資人不應期望股市波動性會下降，包含美聯準會 (Fed) 停止升息，以及企業獲利預期更加明確。若投資人能夠正確衡量這 2 項因素，並能預測從高波動性轉向低波動性的過渡，就有望從中獲得高額回報。

該報告也指出歷史中市場由熊轉牛的例子，包括 2003 年網路泡沫後標準普爾 500 指數飆升 28%、2009 年金融危機後股市上漲 26%，以及從新冠肺炎疫情爆發後低點至 2020 年底上漲 61%。

DataTrek 共同創辦人 Nicholas Colas 表示，若要使波動性下降，並推動美股迎來暴利，投資者就需要知道企業盈餘將如何發展，意味著投資人必須對財政貨幣政策有所掌握。

但如今，投資人對這些因素充滿不確定性，Fed 上週表示，可能會在 2023 年再升息 3 碼 (75 個基點)，並可能在更長時間內保持高利率，令市場感到意外。如果通膨持續居高不下，Fed 的緊縮日程可能還會出現變化。

而針對企業盈餘表現及衰退方面，分析師的看法也不一致。數據顯示，分析師對於標準普爾 500 指數成份股公司 2023 年每股盈餘的預估均值為 210 美元，但是預估區間相當大，最低估值和最高估值分別為 186 美元及 230 美元。

Colas 解釋，由於美股目前仍處於熊市，因此估值區間太大也是正常的。在熊市期間，不確定性因素很多，企業盈利能見度很低，並且由於各種總經因素，經濟衰退憂慮壟罩。

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