YouTube標得NFL周日大賽轉播權 需225萬年度訂戶才能損益平衡

Alphabet (GOOGL-US) 的高管們最好希望人們真的非常喜歡在 YouTube 上收看美式足球，而不是其他的電視轉播。

Baird 互聯網分析師塞巴斯蒂安 (Colin Sebastian) 在最新報告中估計，Alphabet 旗下的 YouTube TV 需要吸引 225 萬年度訂戶訂閱 Sunday NFL Ticket，才能達到營收盈虧平衡點。

他補充指出，「我們估計 YouTube TV 的新訂戶大約會增加 170 萬，並支付標準月費；NFL 服務的追加銷售量約為 50 萬。我們還估計 YouTube 每年將產生來自 NFL 交易的約 1.25 億美元串流媒體廣告收入 。」

他重申對 Alphabet 股票的跑贏大盤評級。

本月稍早，Alphabet 成為最新一家以無上限現金涉足昂貴的 NFL 串流媒體領域的科技巨頭。

YouTube 與美式足球國家聯盟 (NFL) Sunday NFL Ticket 在美國的獨家串流媒體協議。據傳谷歌的協議價格為每年 20 億美元；自 2023 年 NFL 賽季開始時生效。

但 Alphabet 起步有點晚了。

亞馬遜 (AMZN-US) 在 2021 年就斥資高達 110 億美元，獲得未來 10 年周四夜足球賽的獨家串流媒體播放權。且已自這個 NFL 賽季開始在串流媒體上播放。

蘋果公司 (AAPL-US) 的全新美國足球大聯盟 (MLS) Season Pass 將於 2023 年 2 月 1 日在 Apple TV 上首次亮相。

據報導，下一個關注體育競技場的玩家是 Netflix (NFLX-US)。迄今為止，該公司在「一級方程式：飆速求生」等體育紀錄片方面取得了成功。