蘋果自明年2月起贊助NFL超級盃中場秀

美國國家足球聯盟 (NFL) 周四 (22 日) 表示，盟已與蘋果 (AAPL-US) 的 Apple Music 達成一項多年協議，自 2023 年 2 月的 NFL 冠軍賽開始贊助超級盃中場秀。

超級盃通常是美國一年中收視率最高的電視節目，中場秀已成為一個秀場，包括威肯 (The Weeknd)、珍妮佛羅佩茲 (Jennifer Lopez)、夏奇拉 (Shakira)、碧昂絲 (Beyoncé)、大賈斯丁 (Justin Timberlake)、女神卡卡 (Lady Gaga)、凱蒂佩瑞 (Katy Perry)、火星人布魯諾 (Bruno Mars)、王子 (Prince) 和瑪當娜 (Madonna) 等著名藝人。

2022 年第 51 屆超級盃中場秀有超過 1.2 億觀眾收視 ，其中包括 Dr. Dre、Snoop Dogg、Eminem、Mary J. Blige 和 Kendrick Lamar。第 52 屆超級盃將於明年 2 月 12 日星期日在亞利桑納州 Glendale 舉行。

此次合作將成為蘋果公司的一個重要推廣平台，自 2001 年推出 iPod 數位音樂播放器以來，蘋果一直與音樂界有密切聯繫。

該交易的財務條款未披露。

知情人士透露，蘋果正與眾多同業競標 NFL Sunday Ticket 的獨播權，該套餐可讓球迷收視每個周日的美式足球比賽。