堅定不移 女股神再度抄底 買入特斯拉、Coinbase

在特斯拉 (TSLA-US) 股價跌至 2 年多新低的當日，有「女股神」封號、方舟投資 (ARK) 創辦人伍德再度逢低買進這家電動車製造商股票，顯示出對該公司堅定不移的信心。

中國工廠暫時停產的傳聞讓特斯拉股價受重擊，股價週二收跌 11.41%，今年迄今下跌 72.72%。特斯拉市值大縮水，正式跌出標普 500 市值前十大寶座，為 2 年來首見。

特斯拉已經連跌 7 天，而且月、季和年表現都將創上市以來最差，反映全球需求疲軟、執行長馬斯克關注推特等因素。

不過，方舟投資旗艦基金 ARK Innovation ETF(ARKK-US) 仍在週二 (27 日) 逢低買進 25,147 股特拉股票，價值約 270 萬美元。

自 12 月中旬以來，伍德旗下基金共買入超過 214,000 股特斯拉股票。最新數據顯示，特斯拉是 ARKK 的第三大持股，權重為 6.46%，並且是 ARK Autonomous Tech & Robotics ETF(ARKQ-US) 的第二大持股，權重為 7.7%。

另一方面，據南韓證券集中保管市場 (KSD) 的資料，該國當沖客 12 月至 27 日為止淨買入 1.6 億美元特斯拉股票，即將邁向連續第三個月淨買入，也顯示南韓散戶仍對特斯拉不離不棄，今年來共計淨買入 28 億美元。

與此同時，方舟投資基金也買入美國最大加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 約 6,000 多股股票，價值超過 20 萬美元，該股週二收盤下跌 8%。

Needham 資深研究分析師 John Todaro 先前將 Coinbase 今年營收預期自 45.4 億美元下調至 34.9 億美元，並且將 Coinbase 的目標價自 173 美元下調至 89 美元，但是，維持評級為「買進」。