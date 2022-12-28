〈美股早盤〉投資人評估中國重啟經濟舉措 主要指數走高

中國放寬防疫措施的重啟經濟舉措提振市場情緒，美股主要指數周三（28 日）開平走高。截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 40 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.4%。

美股主要指數期貨盤前小幅走高，中國重啟經濟的進一步舉措在市場慘澹一年的最後一周溫和提振投資人情緒。

中國明年將取消對入境遊客檢疫要求，並開始有序恢復受理審批中國公民因出國旅遊、訪友申請普通護照，及赴香港旅遊、商務簽註；同時恢復受理審批外國人申請普通簽證。另外香港政府周三宣布，全面取消入境強制核酸檢測與社交距離措施，並計劃明年 1 月 15 日前落實通關。

外媒報導指出，雖然中國重啟舉措有望提振全球經濟，但也引發大眾對通膨壓力的擔憂，可能促使聯準會（Fed）維持緊縮的貨幣政策。

金融市場經歷殘酷的一年之後，這種仍然謹慎的情緒削弱投資人對今年最後一周交易日反彈的希望。全球股市市值下滑五分之一，創 2008 年以來最大年度跌幅，而全球債券指數下跌 16%，另外美元匯率飆升 7%，美國 10 年期公債殖利率從 2021 年底的 1.5% 躍升至 3.8% 以上。

能源方面，由於流動性疲軟，加上俄羅斯禁止向參與油價上限制裁的客戶出口石油，國際油價走勢波動。截稿前，明年 2 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.25%；明年 2 月到期的西德州原油期貨上漲 0.1%。

高盛分析師周三研究報告顯示，明年美國將避免衰退並繼續朝向軟著陸的方向行進。分析師解釋道，美國經濟增速將在一段時間內低於潛力，惟足以逐步重新平衡勞動力市場並抑制薪資和價格壓力。

高盛還表示，財政和貨幣政策緊縮的拖累將在明年急劇緩和，這與升息的滯後效應將在明年導致經濟衰退的共識形成鮮明對比。

此外，分析師還認為今年重新平衡過程的第一步相當成功，就業職缺與工人的差距「以很小的代價迅速縮小，勞動力需求的下降全部來自於職位空缺的減少」，然而分析師也指出，明年還有很多事情要做。

截至台北時間周三（28 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 3.12%，至每股 112.50 美元

美國電動車龍頭特斯拉盤前股價震盪上漲 1.6%，此前該股連續 7 天下跌，過去 11 個交易日中有 10 個交易日走跌。華爾街投行 Baird 將特斯拉的目標價從每股 316 美元下調至 252 美元，不過仍維持對該股「優於大盤」（outperform）的評等。

AMC Entertainment(AMC-US) 早盤上漲 1.24%，至每股 4.08 美元

美國連鎖電影院 AMC Entertainment 盤前上漲 1.2%，此前該公司執行長 Adam Aron 要求董事會凍結他明年的薪酬，同時還在推特上發文敦促其他高層也放棄加薪。隨着串流媒體業務的興起和 900 多家影院大片數量的減少，AMC 今年股價跌逾 75% 以上並加劇現金消耗和虧損。

西南航空 (LUV-US) 早盤下跌 2.42%，至每股 33.12 美元

本周假期的旅行亂象繼續惡化，由於嚴酷的冬季風暴，全美各地仍有大幅度航班取消或延誤。其中西南航空（Southwest Airlines）遭到最多的批評，在多數航空開始恢復航班之際，這家公司在周二 (27 日) 和周三（28 日）取消了超過 60% 的航班。西南航空盤前股價下跌 1.3%。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月季調後成屋簽約銷售指數月率預期 - 0.8%，前值 - 4.6%

美國 12 月里奇蒙聯準銀行製造業指數預期 - 11，前值 - 9

華爾街分析：

PNC 金融服務集團的經濟學家預估，到 2023 年底或 2024 年初，通膨將回到 Fed 的 2% 目標。PNC 首席經濟學家 Gus Faucher 在一份最新發布的報告中表示：「隨著商品和住房價格的下降，美國通膨將在 2023 年初放緩，然後在 2023 年末和 2024 年初，因為勞動力市場疲軟，工資成長受到限制，通膨繼續放緩。

Miller Tabak + Co. 首席市場策略師 Matt Maley 表示，明年晚些時候 Fed 可能會開始降息，不過這只會發生在經濟形勢比現在糟糕得多的時候，但若經濟只是慢慢放緩，Fed 就會把利率維持在高峰，即便他們停止升息。