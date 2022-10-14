爭取NFL新一輪周日大賽轉播權 蘋果希望能有更多運作空間

國家美式足球聯盟 (NFL) 賽季即將進入第 6 周，目前尚不清楚哪家公司將成為周日大賽 (Sunday Ticket) 轉播權的最新得主，得標者享有直至 2030 年的獨家轉播權。

蘋果 (AAPL-US) 一直最被看好能拿下這個標案，部分原因是 NFL 聯盟已與包括迪士尼 (DIS-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 在內的競爭對手達成轉播協議。與蘋果的合作將使 NFL 能和全球最有價值公司建立關係。

但據知情人士透露，近幾個月來，由於周日大賽的現有限制減緩了蘋果與 NFL 之間的談判。知情人士說，聯盟與周日大賽潛在買家之間的談判仍在繼續。

NFL 和蘋果這兩個全球最強大的企業實體已經習慣於得到一切想要的東西。

蘋果服務資深副總裁庫伊 (Eddie Cue) 表示，蘋果對僅做廣播遊戲的通路不感興趣。他負責監督蘋果的媒體和體育合作夥伴關係及其串流媒體服務 Apple TV+。蘋果正在尋找與體育聯盟的合作夥伴關係，在這些聯盟中，它可以為消費者提供比標準版權協議更多的東西，像是自由地在全球或地區市場提供遊戲。蘋果與美國職業足球大聯盟 (MLS) 達成了這種類型的協議，這項為期 10 年的合作夥伴關係從 2023 年開始。

蘋果是 MLS 的獨家轉播合作夥伴，不過一些有線電視業者可能會購買足球聯賽比賽的聯播權。該協議允許蘋果在全球播放未來 10 年每個賽季的每場比賽。它將在其應用程式如蘋果新聞中內建 MLS 串流功能。

雖然蘋果與 MLS 的合作方式是非常實用的解決方案，但對於與福斯 、Paramount Global (PARA-US)、Comcast (CMCSA-US) 的 NBCUniversal 和迪士尼合作數十年的 NFL，這可能並不可行。NFL 還將其「周四夜足球」轉播權出售給亞馬遜。

NFL 去年與福斯電視和 CBS 續簽了廣播電視協議，直到 2030 年。這些協議保證了本地比賽的獨家性。福斯和 CBS 利用這種排他性制訂了整體公司戰略，包括購買與它們 NFL 權利市場具一致性的當地電視台。例如，福斯在亞特蘭大、北卡羅來納州夏洛特、芝加哥、明尼亞波利斯、費城、鳳凰城、舊金山、佛州坦帕市和華盛頓特區都擁有地方電台，這些城市也都是 NFL 球隊的主場。

周日大賽也是僅限美國的產品。目前尚不清楚 NFL 願意為蘋果提供什麼來加強過去 28 年出售給 DirecTV 的交易。儘管如此，NFL 主席古德爾 (Roger Goodell) 在 7 月時指出，向串流媒體出售轉播權的好處是「超越今天的水平進行創新」。

古德爾計劃在今年秋天之前選定一家新的周日轉播業者。在時間表上，應在接下來的 10 周內宣布得標者。《CNBC》報導，NFL 希望周日大賽的買家支付 20 億至 30 億美元，較 DirecTV 自 2015 年以來支付的 15 億美元明顯增加。

NFL 聯盟還在尋找一家公司來收購 NFL Media 的少數股權，其中包括有線電視網絡 RedZone 和 NFL Network 以及 NFL.com。古德爾說，NFL 一直以周日大賽與這些少數股權統包標售，即使它可以決定單獨出售其中任何一個。

除了與 MLS 的合作夥伴關係之外，蘋果還一直在安排大舉進軍體育直播領域。蘋果與美國職棒大聯盟 (MLB) 達成協議，將在本賽季舉辦獨家周五晚間賽程。NFL 上個月宣布 Apple Music 成為超級盃中場秀的新合作夥伴。

NFL 等待達成協議的時間越長，新轉播權得主在下個賽季推銷該產品的時間就越少。知情人士透露，DirecTV 的高管們已經等待近兩年的時間來宣布新的合作夥伴，他們對找到一個新合作夥伴需要多長時間感到驚訝。DirecTV 因為在周日大賽上賠錢，並且沒有參與這一輪競標。