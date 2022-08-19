亞馬遜「周四夜足球」即將上陣 NFL串流新時代展開

美國國家美式足球聯盟 (NFL) 比賽在串流媒體服務上獨家轉播的時代已經來臨，這讓全美各地的足球迷感到又高興又沮喪。

亞馬遜 (AMZN-US) 的 Prime Video 是新賽季「周四夜足球」的主場，代表 NFL 史上第一次由串流媒體服務成為全國比賽的獨家轉播商。這新的時代將從 8 月 25 日開始，擔綱演出的是舊金山 49 人隊和休士頓德州人隊的季前賽。

亞馬遜轉播 NFL 第一場例行賽將在 9 月 15 日，屆時洛杉磯電光隊將在 NFL 賽季的第二周對陣堪薩斯城酋長隊。在指定時段專門轉播特定球隊的地方電台台也將同步轉播。

亞馬遜本周與尼爾森簽署一項收視率調查協議，代表它對可能的數字充滿信心。該公司 5 月時表示，過去一年有 8000 萬美國用戶至少觀看一次亞馬遜 Prime Video。以用戶數比較，Netflix (NFLX-US) 第 2 季底在美國和加拿大擁有 7330 萬每月付費用戶。Disney+ 最近一季在美加擁有 4450 萬訂戶。

想要觀看比賽的人需要註冊亞馬遜 Prime 帳戶，月費 14.99 美元或年費 139 美元；也可單獨申請 Prime Video 會員資格，每月 8.99 美元。

為了吸引觀眾收看亞馬遜每年花費 10 億美元權利金的 NFL 轉播，當用戶登入帳戶時，現場比賽將自動開始播放。這些比賽也將在 Prime Video 的主畫面中特別凸顯，以提醒訂閱者比賽正在進行中。

用戶可以選擇觀看、錄製或從頭開始收視。如果不想一一錄製單場比賽，還可選擇錄製本賽季周四晚上每一場比賽。

亞馬遜還推出了其他新技術功能。在大多數平台上將提供「X 光統計數據」，讓觀眾能夠在螢幕上查看即時統計數據。除了推進碼數和達陣數等標準統計數據外，還將包括所謂的下一代數據，包括四分衛的平均持球出手時間和跑衛和接球手的接球後推進碼數。球員們將穿著配置亞馬遜網路服務晶的球衣，隨時更新統計。

亞馬遜還會透過這項功能為錯過球賽前段並希望趕上進度的觀眾提供比賽的精彩片段。至於 Fire TV 用戶，觀眾將能直接對遙控器說出「顯示統計數據」或「播放最後一次達陣」之類的語音指示。