NFL推出自家串流媒體服務 月費4.99美元

美式足球聯盟 (NFL) 現在終於擁有自己的串流媒體服務，周一 (25 日) 宣布將以每月 4.99 美元或每年 39.99 美元的價格推出 NFL+。

訂閱內容將包括所有非主流轉播的季前賽，以前這些比賽只能以每年 99.99 美元的價格訂閱 NFL Game Pass 才能收看。NFL 季前賽將於 8 月 4 日拉開帷幕，由傑克遜維爾美洲虎隊對上拉斯維加斯突襲者隊。由於將是全國電視轉播，因此不會出現在 NFL+ 上。

NFL+ 還將包括行動設備實況轉播訪問和黃金時段的例行賽和季後賽。

NFL+ 是 NFL 首次經營自家的串流媒體服務，為聯盟提供了一個新的未來平台，可以展示獨家比賽。美國職棒大聯盟 (MLB) 和美國國家男子籃球協會 (NBA) 都擁有自家的串流媒體服務的訂閱服務，包括非主流轉播賽。

NFL Media 執行副總裁兼營運長施洛德 (Hans Schroeder) 表示，NFL+ 一開始不會包括獨家的例行賽，但最終可能取決於未來幾年收視習慣的演變。聯盟接下來 7 到 11 內已簽訂地方轉播權。

他說，「這是我們在所有其他選項中都會考慮的另一種選擇。」「我們對 NFL+ 的發展方向感到非常興奮。隨著媒體和體育發行業務不斷變化和發展，有很多不同的因素須待考量。」

NFL 正在更新其周日門票套餐，並將在秋季之前選擇一家串流媒體合作夥伴，可能是蘋果 (AAPL-US) 或亞馬遜 (AMZN-US)。該套餐每月收費約 300 美元，並在周日提供所有非主流轉播比賽的訪問權限。DirecTV 自 1994 年以來一直擁有 Sunday Ticket 的權利，但在當前合約本賽季到期後不再競標。新的周日門票交易的年限仍有待確定，但聯盟希望為新合作夥伴提供「成功的正確跑道」。