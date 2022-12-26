〈房產〉全台第三季成交屋齡達26.91年 刷新歷史最老紀錄

升息增加房貸負擔，壓縮民眾購買力，購屋平均屋齡又創新高! 根據內政部不動產資訊平台最新資料顯示，今年第三季全台住宅平均買賣屋齡，已高達 26.91 年，比去年同期增加了 1.62 年，創下統計以來的最老紀錄。

同時，進一步探究六都今年第三季的平均買賣屋齡，也只有桃園的 20.73 年尚未追平高標，其餘五都全數改寫新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察近兩年第三季同期的屋齡區間交易占比變化，可發現全國平均交易屋齡走高，主要是今年第三季的「輕屋齡交易減」，以及「老屋交易增」所致，而新屋老宅之所以此消彼長，不外乎三大原因，首先「房地合一 2.0 重稅」，去年下半年房地合一 2.0 上路，與 1.0 相比，短期交易的重稅期，從 2 年延長為 5 年，因此像是預售購屋的第一手屋主，在政策實施後就延緩出售換取輕稅空間，使市場屋齡 5 年以下的物件，流通性日漸減少，也讓屋齡 1-10 年的交易占比，較去年同期縮水 3.5 個百分點，造成今年 Q3 平均屋齡走揚。

同時，「高房價升息」，輕屋齡物件價格高高在上，今年又連續升息加深房貸負擔，導致買盤轉往相對平價的中高屋齡物件，拉高屋齡均值；第三，「老屋重建興旺」，危老、都更的改建遠景，進一步強化老宅的市場性，使屋齡 30 年以上的交易占比，年增 3.6 個百分點，催熟整體平均屋齡。

張旭嵐並指出，審議中的《平均地權條例》修正案若通過上路，平均交易屋齡還有可能持續老化，因修法後市場會更趨向剛性買盤，建商的推案型態，也將從預售往成屋調整，但成屋推案的工期漫長，市場短期內恐面臨新供給縮減的問題，使屋齡 1 年以下的新案交屋潮退卻；且新成屋的自備款門檻高，資金有限的剛性客源，不排除加速轉向價格較親民的中古屋，進而墊高購屋的平均屋齡。

今年第三季全台六都的平均交易屋齡，以台北市 31.39 年最老，最年輕的都會則是桃園，交易屋齡均值僅 20.73 年。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市因開發久遠土地飽和，所以市場供給長期以高齡物件為主，且老屋具低價優勢，又是建商近年整合推案的主力，故交易佔比愈來愈高，今年第三季台北市逾 30 年老屋，交易占比將近 6 成，為房市高齡化最嚴重的都會，加上台北新案供給長年稀缺，低屋齡物件的交易占比走低，讓首都的平均交易屋齡率先飆破 31 年。

桃園市的屋齡交易佔比，雖然也有「高齡增、輕齡減」的情況，但受惠近年新案推案量大，交屋潮持續湧現，屋齡 1 年以下的交易占比不減反增，年增 7.8 的百分點，讓桃園今年第三季的屋齡均值，只比去年同期微增 0.55 年，穩居最具活力的青春都會；台南的情況則與桃園恰恰相反，由於新案交屋潮不如去年，台南 1 年以下的交易占比，較去年第三季減少 7 個百分點，老屋交易占比又年增 8.3 個百分點，於是今年第三季的平均屋齡，一口氣比去年同期多了 3.04 年，來到 26.92 年的歷史新高。