〈房產〉「房仲最強創業平台」永慶加盟四品牌 2022年單店平均業績逾2500萬、單店平均簽進310件委託

永慶房產集團 2022 年全台績效再度立下難以超越的永慶紀錄！儘管在戰爭、升息、通膨及疫情等因素的衝擊下，今年買賣移轉棟數可能較去年衰退近 1 成，預估落在 32 萬棟左右，永慶房產集團仍一枝獨秀，全年新展 240 店，帶動全台店數突破 1,550 店、店數市占穩居 4 成，集團規模超過 2.4 萬人，持續稱霸台灣房仲第一品牌地位。

其中，永慶加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－再次繳出亮眼成績單，全年業績突破 270 億元，聯賣貢獻其中的 86 億元，推進單店平均業績達 2,500 萬元，最強創業平台實至名歸！

身為旗艦級加盟品牌的「永慶不動產」，不僅台中市已突破 100 店，全台更朝向 550 店邁進。(圖：永康提供)

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，永慶創造的好績效，只有永慶自己能夠超越！在孫慶餘董事長的遠見與堅持下，永慶集團長期致力推動資訊透明化，深信唯有「打造一個公平交易的房產平台」才是永續發展的關鍵。秉持「先誠實再成交」精神加盟夥伴積極響應「誠實服務承諾」，展現與消費者站在一起的決心，所以即使市場反轉，深獲消費者認同的加盟四品牌，依舊簽進 38 萬件委託，較去年同期大增 5 萬件，帶動業績穩健成長，也凸顯消費者對於「誠實透明」的殷切期望。

房仲業的年度盛事–永慶加盟四品牌「2022 年全台菁英會頒獎典禮」，將在 2023 年 1 月 4 日於台北國際會議中心 TICC 盛大舉辦，上千位獲獎菁英將到場享受年度的榮耀時刻。因疫情已連續兩年取消舉辦實體的全台尾牙大串聯，也將從 2023 年 1 月 9 日展開，預計全台 15 場、席開 1,800 桌，預計超過 2.5 萬人共襄盛舉，規模和精采程度更勝以往。

2021 年七月推出的全新加盟品牌「永義房屋」，上市一年突破 130 店，展店之快改寫歷史新頁。(圖：永慶提供)

聯賣業績 86 億創新高 「最強創業平台」實至名歸

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成分享，永慶加盟總部始終以「幫加盟店賺錢」為目標，不僅分享直營成功經驗、更傾集團資源不斷優化加盟環境、系統工具，做加盟店的＂神隊友＂！而全台加盟夥伴的傑出績效表現，今年也吸引超過 3 千位優秀人才加入，不僅 2022 年新展店數突破 240 店的新高，值得一提的是，永慶房產集團已連續 6 年每年新展店數都超過 120 店。當「誠實房仲」已經獲得，不僅造福台灣消費者也帶動產業向上提升。

永慶加盟四品牌的關鍵優勢之一，在於擁有全台最強且健全運作的「深度聯賣」！加盟夥伴無須單打獨鬥，透過跨品牌團隊合作，提高成交機率，也協助經紀人快速成交、無須擔心沒客戶或缺物件；「一家委託、千店聯賣、萬人服務」也提高客戶滿意度，推升聯賣業績和單店平均業績雙雙刷新紀錄！

統計永慶加盟四品牌的經營績效，「年業績突破 5 千萬的加盟店」近 150 店，「年業績突破 1 億的加盟店」更高達 21 店。在經紀人部分，「年業績突破 200 萬元的經紀人」超過 4,100 人，「突破 500 萬的經紀人」高達 1,000 人，「年度業績突破 1,000 萬元」更超過 200 人，展現「最強創業平台」和「最佳發展平台」的傲人實力。

社區專家第一品牌「有巢氏房屋」，親切形象深獲經紀人和消費者認同，台中區已突破 110 間店，全台大步邁向 450 店。(圖：永慶提供)

「誠實房仲．成就第一」 六年總成交金額、單店平均業績翻兩倍

自 2017 年永慶推出「先誠實再成交」系列電視廣告，聚焦集團長期堅持的「誠實」理念後，並自 2019 年起持續推出誠實服務，從「永慶實價登錄 3.0－揭露成交行情到門牌」到今年集團全台逾兩萬名加盟從業人員簽署「誠實服務承諾」：主動提供成交行情；一年內買賣和拍賣取得案件，主動揭露取得價格；若買賣方為集團加盟店從業人員時，也會主動揭露，種種實績，讓永慶集團成為「誠實房仲」的代名詞。

貫徹誠實服務讓，永慶房產集團這六年來增加近 600 家店，以平均 4 天開一店的速度，成就台灣最大房仲連鎖集團。2022 年集團總成交金額和單店平均業績都較 2017 年翻漲了 2 倍之多，顯見消費者對永慶的高度認同。

此外，台慶不動產在高雄店數就高達 125 店，為單一縣市店數最多的房仲品牌；永慶不動產、有巢氏房屋則在台中地區雙雙突破 110 店；而 2021 年七月才推出的全新品牌－永義房屋，也在一年內突破 130 間加盟店，展店速度之快，寫下歷史新頁！

房仲黑馬「台慶不動產」在高雄地區已達 125 間加盟店，為單一縣市店數最多的房仲品牌。(圖：永慶提供)

孫慶餘董事長投身房地產事業四十多年，堅持為消費者打造公平交易的房產平台。三十多年前更引進「新式仲介」，堅持「不炒房、不賺差價，只收取固定費率服務費」，破除傳統房仲陋習，贏得消費者認同，讓當年的一滴清流，如今發展成為全台最大房仲集團，躍升市場主流。未來，永慶房產集團將持續落實「先誠實再成交」精神，讓消費者的權益能獲得更完善的保障，帶動業界持續提升。