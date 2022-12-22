〈房產〉賴正鎰：今年房市「虛胖」 估明年總銷年減2成

鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰今 (22) 日指出，估計 2022 年全台房市推案總銷突破 2 兆元，高於去年的 1.82 兆元，他認為這是營建成本造成房價高漲暴衝的假象，只是「虛胖」，預估明年房市「量縮價穩」，總銷年減 2 成，剩下約 1.6 兆元左右。

展望 2023 年房市，賴正鎰指出，明年五大趨勢包括 (一) 景氣回溫，但消費保守，剛性需求為大宗，購屋總價預算控制在 1500 萬元以內的產品去化快；(二) 房地產微利時代來臨，空間壓縮不利於中小型建商，經營會比較辛苦；（三）政府一旦通過平均地權修例修正案，禁止預售轉約與管制私法人購屋，高資產族群游資將湧入商用不動產；(四) 建商延後預售推案，供需失衡加上新成屋價格降不下來，二手中古屋交易看旺；(五) 土地價格居高不下，加上市況不明朗，建商標地意願低，都更合建和危老重建案件更為搶手。

賴正鎰說，去年底迄今，政府連七道打炒房令，央行更要求銀行將土建融資貸款降到 4 成，並規定購地後 18 個月內要開工，否則要降低貸款成數，開發商被逼得提早推案，全國推案總銷在上半年就突破兆元，也因為疫情穩定，加上通膨造成工料雙漲不停，房價上揚的預期心理，第三季之前資金置產情況旺盛，房價漲到歷史高點，但下半年經濟景氣轉差，市場消費趨於保守，房市交易急速冷卻，建商推案也更加慎重。

對於 2023 年房市表現，賴正鎰說，美國聯準會和歐洲央行異口同聲明年將縮小升息幅度，可見全球通膨趨緩，升息可望放慢，而中國大陸也大幅解封，預估 2023 年經濟會逐步邁向復甦之路，消費者為求保值，明年還是會照買房，但建商要去化先前已購入土地與餘屋，加上土地價格維持高檔，工料建築成本仍高，減少預售屋或延遲推案，但房價跌的機會不大。

至於推案熱點，他認為，六都依以軌道經濟、科學園區題材掛帥，雙北部份精華地段包括北市中山區、士林區、北士科周邊以及新北的三重、新莊與泰山區；桃園青埔、龍潭科學園區以及台中中科附近西屯、龍井區和烏日高鐵特區；高雄市楠梓產園區，美術館農 16 特區還有台南安平區與緊鄰南科的善化區，都相當有潛力。

賴正鎰說，升息和打房都不利房市，危及上下游相關產業鏈百萬個家庭生計與整體經濟，他認為打房搞錯方向，建議應多聆聽業者意見，從振興內需經濟、提高國民所得、平抑物價、制定合理的土地買賣機制等方向著手才對。