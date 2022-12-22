〈房產〉11月房貸利率衝破1.85% 續創近6年半新高

台灣央行今 (23) 日公布 11 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款為 601.3 億元，月增 128.58 億元，為 7 月以來單月相對高點，不過，房貸利率續揚 0.024 個百分點至 1.851%，再創 2016 年 2 月以來新高。

央行指出，11 月購屋貸款承做大增超過百億元，主要是因農曆年前有新屋交屋潮，而利率也反映 9 月央行升息後，銀行陸續調升。

央行強調，房市受到央行升息、金融情勢緊縮和景氣趨緩等影響，觀望氣氛濃厚，對投機行為也有抑制效果。

據統計，11 月六都建物買賣移轉棟數月增 7.8%，其中，台北市月增 3.8%，新北市月增 10.0%，桃園市月增 21.5%，台中市增 1.8%，高雄市增 5.7%，僅台南市微減 0.7%，顯示多數都會區有交屋潮挹注。

但與去年同期相比，六都 11 月交易量年減 29.0%，其中台北市年減 26.3%，新北市年減 40.4%，桃園市年減 15.9%，台中市年減 13.0%，台南市年減 27.7%，高雄市年減 42.6%。

房仲業者表示，近期房市觀望氣氛濃厚，即使有購屋需求，看房民眾也更保守出價，與前兩年熱絡市場氛圍已大不相同，預期房市後市挑戰不小。

另外，央行也公布 11 月週轉金貸款，較上月大增 1054.61 億元，央行解釋，原因在於接近年關，資金需求轉強，再加上近來景氣趨緩、第四季出口表現差，使企業資金需求較明顯，不過，週轉金利率來到 1.543%，來到 2015 年 12 月以來新高。