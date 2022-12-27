買氣愈冷推案愈熱！今年全台房市總銷直逼2兆元再攻頂

2022 年下半年全台房市買氣由熱轉冷，不過建商並未就此縮手，根據市調機構統計，2021 年全台推案量攻頂達 1.7 兆元，今年再次超越極限，總銷爆出史無前例的 1.94 兆元，直逼 2 兆元巨量，年增逾 14.11%，連個案數、戶數較去年同期雙雙大增 1 成多，量能維持超高水位。

同時，2022 年全台新建案無論開價、成交單價同樣再創新高，目前均價都已抵達 5 字頭，較去年同期大漲超過 1 成。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案分析，今年房市多空拉鋸，市場風向難測，加上此前央行祭出限貸、限期開工等措施，不少已砸下大筆銀彈獵地的建商只能帶著鋼盔向前衝，正好又遇上疫情導致營建成本及房價飛漲，才會形成今年「買氣越冷，推案越熱」的特殊現象。

觀察各縣市，台北市由於房價過高，現階段不只大坪數產品買氣腰斬，小宅銷況也開始放緩，因此建商除了去化手中餘屋，也逐漸將重心轉向新北、桃園等地，導致全面量縮。反觀總銷高達 4300 億元的新北市，受惠北市買盤外溢，加上重劃區新案挹注，熱度得以維持恆溫，像三重區今年就在「都廳大院」、「冠德心天匯」等百億元指標案接棒進場下，案量突破 900 億元，為各行政區最高。

桃園今年推案悉數上揚，戶數 2.7 萬更是全台最高，主因除了青埔、小檜溪及 A7 等一級戰區穩定供給外，建商開始佈局當地蛋白區，像蘆竹今年就在「安美大望」、「築心匯」等指標案進場下，案量一口氣衝到近 400 億元，首度擠進全台總銷前 15 大行政區。至於新竹縣市，在以東區、竹北市雙箭頭領軍下，無論價量都呈現「沒有最高、只有更高」的狀態。以竹北市來說，不只高鐵及縣治等精華地段案量大爆發，連西側、非都市計畫等地區，也因取得成本較低推案百花齊放。而房價方面，目前當地新建案平均開價和成交價，已雙雙來到歷史新高的 4 字頭，較去年同期大漲 5-6 成，狠狠甩開各縣市。

台中今年上半年延續多頭氣勢，不只買氣堅挺，建商也積極加碼進場，除了西屯、北屯等傳統熱區市況熱絡，更一併拉抬太平區等蛋白區起飛；不過隨著下半年利空發酵，加上經濟成長放緩，許多在科技或傳產就業的準買方，都在公司訂單銳減或股價重挫等衝擊下暫緩購屋；此外，部分餘屋過多或房價劇烈漲幅的地區，建商也嗅到風向轉變，推案態度轉趨保守，表現較上半年明顯熄火。

轉往南二都，台南今年初因缺工、房價漲幅過大，建商曾一度縮手，導致單季個案數跌幅最高曾來到近 3 成，不過隨著 329 延推案及 928 檔期指標案挹注，最終仍能以量能小跌坐收。反觀去年總銷衰退最多的高雄市，在建照卡關、疫情延宕等新案陸續回流下，個案數及戶數明顯反彈，像去年總銷僅 150 億元的左營區，受惠「世紀莊園」、「NeXT21」等指標案進場，一舉催出 2 倍的年成長，表現不俗。

展望明年，591 新建案指出，現階段由於選舉等短期議題消散，建商逐漸恢復正常推案，估計到明年中旬還有一波市場供給釋出。不過受限全球貨幣緊縮及《平均地權條例》修正草案等影響，甚至是下半年即將開跑的總統大選等雜音，明年房市將回歸基本面，部分推案量過高的地區，更要留意是否會有賣壓出籠，提醒購屋族要隨時留意市況並即早修正，才能安然度過變化多端的大環境。