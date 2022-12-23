〈房產〉「產權最複雜」嘉興街公辦都更案動土 全坤建投資達31億元

近年產權最複雜的公辦都更案「台北市大安區嘉興街都市更新案」今 (23) 日動土，將興建 3 棟 16-17 層，地下 4 層的 SRC 住宅大樓，並由全坤建設 509-TW) 投資達 31 億元，全案預計 2026 年完工。

「嘉興街公辦都更案」動土典禮由國家住都中心執行長黃景茂、全坤建設總裁李隆廣、台灣電力公司副總經理王振勇出席，祈求工程順利。此公辦都更歷時 10 年，也是近年產權最複雜的公辦都更案。

黃景茂表示，「嘉興街公辦都更案」是目前動土的公辦都更案中產權最複雜的一案。國家住都中心接手後，秉持公信力，以公開透明與照顧地主、住民權益的原則，獲得大家信任，順利推動都更案進行。未來基地將會進駐托嬰中心、日照中心、身障日間作業設施等公益設施，滿足地方需求，也展現公辦都更重要的公益價值。

「嘉興街公辦都更案」是國家住都中心成立後涉及最多私有地主的公辦都更案，私地主多達 67 人，推動多年卻因整合不易而困難重重，堪稱產權最複雜都更案。

國家住都中心於 2018 年成立後接手整合，透過公開透明程序及秉持保障住戶權益的初衷與精神，取得住戶支持與信任，再加上台電的全力協助，以及全坤團隊的專業參與，才能共同成就本案順利推動，讓地主十幾年來的等待能夠成真。

國家住都中心指出，「嘉興街公辦都更案」將興建 3 棟 16-17 層，地下 4 層的 SRC 住宅大樓，並申請黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，為更新後的社區創造高品質的居住環境。一般住宅方面，協助開闢計畫道路、創造鄰里友善開放空間；並於樂業街側規劃店鋪，延續社區商業活動及生活氣息外；也協助設置公辦民營托嬰中心、老人日間照顧中心及身心障礙者社區日間作業設施，積極實踐公辦都更之公益價值，帶動周邊發展，創造友善、宜居的共融生活。

同時，台電分回棟規劃將設置太陽能發電設施，未來用戶除可利用自有太陽能發電電力外，也將導入家庭能源管理系統 (HEMS)，透過智慧電表，提供用戶即時的用電資訊、瞭解自身的用電狀況，徹底實踐有效節電、控制花費的智慧便利生活，讓「嘉興街公辦都更案」成為大安區的綠能住宅新典範。