〈房產〉迎解封 北市蛋黃區新餐廳月租43.5萬元卡位 創今年店租最高

實價登錄揭露，台北市大安區信義路四段一處百坪店面，前身為老字號的鐵板燒餐廳，今年 11 月新租客以每月 43.5 萬元租下坪數 113.65 坪的店面，擠下東區診所，站上今年以來台北市月租總額最高的店面租賃交易，據悉新租客也是餐飲業。

台灣房屋信義安和捷運加盟店店東廖德欣表示，該店面坪數大，店面寬闊，廣告效益佳，信義路四段店面在疫情前的全盛時期，租金單坪至少 5000 元，不過近年疫情餐飲業來客受影響，前租客鐵板燒餐廳經營 30 多年，最終決定今年 11 月歇業，目前該路段店租行情約在單坪 4000 元左右，所以新租客應該是趁著低點卡位正馬路店面，迎接疫後的消費人潮。

觀察今年以來，台北市一樓店租排名，第二名是信義區忠孝東路四段一樓店面，8 月以 43 萬元出租，由診所承租；第三名是位在內湖科學園區的洲子街店面，由知名咖啡廳業者，以每月 42.05 萬元承租；第四是忠孝東路正東區店面，為有餐飲背景的零售業 39.9 萬元承租；中山區敬業二路店面，藝廊承租的月租金為 36.8 萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前店面租賃市場尚未完全恢復過往租金水準，因此單坪租金破萬的租賃交易並不多，月租總額前五名中僅一筆，所以能創高總價的店面多半都是大坪數店面。且前五名中有三個產業都和餐飲或零售相關，一筆為診所，一筆為藝廊，顯示蟄伏兩年之後，餐飲業蓄勢待發，而醫療診所經營較不受疫情影響，藝廊則屬高單價消費，都屬於承租能力高的產業，因此能卡位優質地段大店面。