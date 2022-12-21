〈房產〉預售屋禁止換約上路前 「桃竹中南高」恐掀一波讓利逃命潮

預售屋禁止換約通過立法院初審後，市場預期過去一兩年預售熱度愈熱的區域所受影響愈重，市場也可能出現一波讓利換約潮。房仲業者表示，重劃區、房價飆漲區將會是壓力最大的區域，觀察若是未來區域預售換約物件增加，對於區域房價將會有一定壓力。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，此一政策對於房市「長痛不如短痛」，未來預售投資的特性將會消失，轉變為自用為主的市場，且現在房市已進入盤整期，預售案投資降溫，政策已有類上路的效果。

信義房屋統計預售實價件數，房地合一 2.0 上路以來，去年 9 月後的預售市場交易出現單月萬件的熱潮，最熱的區域包括新竹地區、台中市與高雄市，若與最近 4 個月的預售揭露量相比，新竹地區去年 9~12 月的單月預售交易量，比起近 4 個月的均量多出 1.68 倍，台中市多出 1.55 倍，高雄市則是多出 2 倍，反映去年的 9-12 月市場交易熱絡，裡面推估也會有些投資非自用需求購屋，一旦預售禁止換約確定後，政策上路前難免會出現一波換約潮。

不過，因為過去一年各區房價都已有明顯漲幅，政策上路前可能出現一波換約潮，部分投資客可能少賺求出場，對於區域房價也會產生壓力。至於私法人須事先許可且五年內不得轉售，對於豪宅市場將產生衝擊，現在有許多豪宅都登記在公司名下，雖然有機會先向政府取得許可，但高資產人士會有資產被政府關注的疑慮，因此高端市場買氣短期恐受到影響。

曾敬德指出，預售禁止換約上路後，投資客就沒有利用預售低自備高槓桿的投資空間，也可以說未來預售將轉變為自用為主的市場，長期房價也會更為穩定，不過投資客也是因為看漲房價，才選擇預售產品上車，現在房價不漲預售投資風氣也消退，政策已經有類上路的效果，市場最擔憂的其實是不確定性，一旦政策定案「長痛不如短痛」，市場也會很快速調整適應。