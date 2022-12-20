〈房產〉房仲調查：房價看跌比例創6季新高 中、竹、高樂觀情緒消退

信義房屋 (9940-TW) 本季針對網友進行網路調查，購屋人對於房市信心持續下滑、修正，看壞房價比例達 6 季新高，看漲房市的比例則是 6 季新低，34% 受訪者認為想要購屋區域近期房價持平，另外有 24% 認為台灣房價已經鬆動下跌。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，長期觀察受訪者對於房價未來信心與景氣連動密切，這波信心調查最高的時間點，就落在去年底到今年第一季，同時也是這波景氣的高峰，後來隨著股市大幅修正與利率升升不息等利空衝擊，房市信心逐漸由盛轉衰，此季調查雖然股市已經止跌回升，但民眾對於房市信心已經回不去，房市風向也從屋主市場逐漸轉為買賣較為平衡的市場。

信義房屋針對官網的使用者進行調查，調查結果顯示，今年第一季市場最樂觀的時候，有高達 62% 的人看漲未來房價，不過逐季持續收斂，這季調查看壞的比例是看好的兩倍，有 44% 看跌未來房價，剩下 22% 看漲未來房價，34% 認為未來房價持平。

若以區域房價看法，過去一段時間的房價高漲區，看漲比例多跌破 2 成，但看壞比例多超過 4 成，主要都會區看壞與看好比例差距較大的，包括台中市 17% 看漲、46% 看跌，高雄市 18% 看漲、45% 看跌，新竹地區 16% 看漲、47% 看跌，過去的房市熱區，市場信心從不買會更貴，轉變為可能鬆動下跌的預期，連帶房市也進入修正階段。

至於近期房價感受度部分，34% 認為想購屋區域近期房價大致持平，24% 認為鬆動下跌，23% 認為不清楚，只有 2 成認為還在上漲，面對今年波動幅度甚大的股市，38% 受訪者認為購屋與股市無關，另外 20% 認為信心較為穩定持續看屋，16% 受訪者指出仍明顯虧損，選擇暫時觀望，有 5% 則是虧損回補重回購屋市場，21% 認為不清楚。

信義房屋的此一調查爲從 12 月 7 到 14 日，針對信義房屋官網的網路使用者進行調查，並回收 1200 份樣本資料。