憂全球央行繼續緊縮不利股市 華爾街抄底王傾向做空

被譽為華爾街「抄底王」的避險基金大佬 David Tepper 透露他傾向於放空股市，因為他擔心全球央行進一步收緊貨幣政策的行動，恐對股市不利。

Tepper 周四 (22 日) 在 CNBC 節目 Squawk Box 上表示：「我傾向於做空股市，當有這麽多央行告訴我們他們要做什麼時，震盪風險對我來說沒有任何意義。」

Tepper 是避險基金產業中備受關注的基金經理人之一，他以金融危機後準確預測市場動向而聞名。

他指出，聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 已向投資人發出繼續升息的信號，雖然商品通膨已經降溫，但在結構性勞動力短缺的背景之下，央行總裁們對於頑強的服務業通膨深感擔憂。

Tepper 向 CNBC 表示，各國央行將在未來一段時間內讓利率維持在高檔，並警告投資人不應該忽視央行的說法。

美股在歷經周三 (21 日) 的短暫反彈後再現跌勢，主要指數周四集體收黑，以科技股為重的那斯達克綜合指數跌逾 2%，標普 500 指數和道瓊工業指數雙雙挫逾 1%。

聯準會對通膨的強硬態度，帶動利率走高，並使標普今年累計跌幅逼近 20%，較高的利率會壓低企業未來獲利的折現值，並對股票估值倍數產生負面影響。