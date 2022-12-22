美12月消費者信心升至8個月新高 短期通膨預期下滑

隨通膨降溫和汽油價格下滑，美國 12 月消費者信心指數反彈超預期，升至今年 4 月以來新高，不過消費者對經濟衰對的擔憂持續，導致未來半年計劃進行大宗消費的家庭減少。

美國經濟評議會（Conference Board）周三（22 日）公布的最新數據顯示，美國 12 月消費者信心指數升至 108.3，遠高預期的 101 以及上修後前值 101.4，此次反彈與先前密西根大學調查的 12 月消費者信心指數初值類似。

美國 12 月消費者信心反彈升至 8 個月以來新高，短期通膨預期下滑。(圖片：ZeroHedge)

備受市場矚目的通膨預期方面，消費者對未來 12 個月的通膨預期從 11 月的 7.1% 降至 6.7%，創 2021 年 9 月以來新低，這一改善主要反映汽油價格下滑，與近期 11 月消費者物價指數（CPI）增速放緩一致。此外，短期通膨預期回落還意味著，儘管通膨仍處在令人不安的高峰，但已在幾個月前觸頂。

其他指數方面，消費者對當前商業和勞力市場狀況評估的現狀指數從上月的 138.3 升至 147.2；對收入、企業和勞力市場狀況的短期前景的預期指數從 76.7 升至 82.4。美國經濟評議會表示，預期指數仍維持在 80 水準附近，與經濟衰退有關。

因此，消費者在未來 6 個月購買高價商品意願降低，但計劃購買汽車的消費者比例變動不大，而購買家電的意願創 7 月以來新低，同時這也是借貸成本上升的結果，上述商品大多是用貸款購買。美國聯準會（Fed）今年已將基準利率上調至 4.25% 至 4.50% 區間，創 2007 年底以來新高。

富國銀行資深經濟學家 Sam Bullard 表示，消費者可能比夏季的幾個月更有信心，不過他們的謹慎程度仍高於 2021 年。明年消費者信心的前景將取決於 Fed 是否能在所謂狹窄的跑道上實現經濟軟著陸。

美國經濟評議會經濟指標中心主任佛朗哥（Lynn Franco）表示，未來一年通膨預期回落到 2021 年 9 月以來新低，近期汽油價格下跌是一大推手。