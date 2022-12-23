美國ITC確認Apple Watch侵害心率監測專利 但暫不執行進口禁令

美國國際貿易委員會 (ITC) 周四 (22 日) 認定，蘋果智慧手錶 Apple Watch 的心率監測功能侵害醫療設備商 AliveCor 的專利權，但暫時還不會對侵權的 Apple Watch 實施進口禁令。

ITC 表示，理論上應該禁止進口侵權商品，但在美國專利商標局 (USPTO) 的另一起訴訟結束之前，暫時不會強制執行禁令。

拜登政府將有 60 天的時間，評估是否要以政策疑慮為由否決進口禁令。在總統進行評估期間，ITC 為每台侵權設備設定 2 美元的保證金，但在 USPTO 訴訟結束之前，還不會收取這些保證金。

過去美國總統很少否決進口禁令，待評估期結束後，兩造也可向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。

AliveCor 去年指控蘋果侵害與旗下心電圖錶帶 KardiaBand 相關的三項專利，作為 Apple Watch 配件，KardiaBand 具有監測配戴者心律、回報心律異常狀況以及 ECG 心房顫動監測等功能，然而，自 Apple Watch 推出自己的心率監測功能後，AliveCor 已在 2018 年停止販賣 KardiaBand。

AliveCor 表示，蘋果從第 4 代 Apple Watch 就開始抄襲，並透過將 KardiaBand 排除於自家作業系統之外，把 AliveCor 趕出市場。目前 Apple Watch 的 4、5、6、7 和 8 代都有心率監測功能。

一些民主黨國會代表此前要求 ITC，即使最終裁決有利於 AliveCor，也不要禁止進口 Apple Watch，他們支持蘋果先前提出的主張，即限制蘋果的心率監測技術可能對大眾健康造成負面影響。

USPTO 的專利審判和上訴委員會本月初已應蘋果要求，宣布 AliveCor 的專利無效，蘋果還以專利侵權為由，在舊金山聯邦法院對 AliveCor 提出反訴。

AliveCor 則向加州聯邦法院控告蘋果壟斷 Apple Watch 心率監測應用的美國市場，並且在德州聯邦法院提出專利侵權訴訟。