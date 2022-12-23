美國ITC確認Apple Watch侵害心率監測專利 但暫不執行進口禁令

美國ITC確認Apple Watch侵害心率監測專利 但暫不執行進口禁令 (圖：AFP)
美國ITC確認Apple Watch侵害心率監測專利 但暫不執行進口禁令 (圖：AFP)

美國國際貿易委員會 (ITC) 周四 (22 日) 認定，蘋果智慧手錶 Apple Watch 的心率監測功能侵害醫療設備商 AliveCor 的專利權，但暫時還不會對侵權的 Apple Watch 實施進口禁令。

ITC 表示，理論上應該禁止進口侵權商品，但在美國專利商標局 (USPTO) 的另一起訴訟結束之前，暫時不會強制執行禁令。

拜登政府將有 60 天的時間，評估是否要以政策疑慮為由否決進口禁令。在總統進行評估期間，ITC 為每台侵權設備設定 2 美元的保證金，但在 USPTO 訴訟結束之前，還不會收取這些保證金。

過去美國總統很少否決進口禁令，待評估期結束後，兩造也可向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。

AliveCor 去年指控蘋果侵害與旗下心電圖錶帶 KardiaBand 相關的三項專利，作為 Apple Watch 配件，KardiaBand 具有監測配戴者心律、回報心律異常狀況以及 ECG 心房顫動監測等功能，然而，自 Apple Watch 推出自己的心率監測功能後，AliveCor 已在 2018 年停止販賣 KardiaBand。

AliveCor 表示，蘋果從第 4 代 Apple Watch 就開始抄襲，並透過將 KardiaBand 排除於自家作業系統之外，把 AliveCor 趕出市場。目前 Apple Watch 的 4、5、6、7 和 8 代都有心率監測功能。

一些民主黨國會代表此前要求 ITC，即使最終裁決有利於 AliveCor，也不要禁止進口 Apple Watch，他們支持蘋果先前提出的主張，即限制蘋果的心率監測技術可能對大眾健康造成負面影響。

USPTO 的專利審判和上訴委員會本月初已應蘋果要求，宣布 AliveCor 的專利無效，蘋果還以專利侵權為由，在舊金山聯邦法院對 AliveCor 提出反訴。

AliveCor 則向加州聯邦法院控告蘋果壟斷 Apple Watch 心率監測應用的美國市場，並且在德州聯邦法院提出專利侵權訴訟。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+16.69%

$11,669

原投組報酬率

+7.76%

$10,776

投組標的成分

  • 40%

    南光

    1752

  • 20%

    超豐

    2441

  • 20%

    中鴻

    2014

  • 10%

    健喬

    4114

  • 10%

    新加坡大華黃金及綜合基金-USD

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon