大摩：市場低估聯準會打擊通膨決心

大摩：市場低估聯準會打擊通膨決心(圖:AFP)
大摩：市場低估聯準會打擊通膨決心(圖:AFP)

摩根士丹利首席固定收益策略師 Jim Caron 周三 (21 日) 表示，對於聯準會官員想在多大程度上，打擊 40 多年來最嚴重的通膨，市場並未能做好準備。

Caron 指出，儘管聯準會官員目前預計明年將把利率提高到 5% 以上，但交易員依舊低估這一局勢。

他補充說：「我認為升息周期並未充分反映在價格上。市場反映的是，人們預期利率會下降，我認為我們需要聽取央行官員的意見，以及他們對通膨的擔憂。」

過去一段期間，聯準會政策制定者一直在強調他們的鷹派立場，即在通膨得到控制之前，有必要提高利率和收緊貨幣政策。上周，幾位政策制定者強調了央行將通膨降至 2% 目標的承諾，並強調有必要拿出價格壓力緩解的明確證據。

聯準會上周在今年最後一次政策會議上，將利率上調 0.5 個百分點，使基準利率達到 4.25% 至 4.5% 的目標區間。點陣圖顯示，到明年底利率將達到 5.1%，高於上一輪預測的 4.6%。

與此相較，隔夜指數交換利率顯示，聯準會在明年 5 月議息會議前僅會升息 50 個基點左右，然後到 2023 年底前降息 50 個基點。

但 Caron 預計，除非發生戲劇性的事情，不然聯準會將在一段時間內將利率保持在 5.25%，以確保通膨獲得控制。

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