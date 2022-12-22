高盛經濟學家：美經濟有望避免衰退 明年Fed不會降息

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 週三 (21 日) 表示，預計美聯準會 (Fed) 不會在 2023 年降息，因為他比大多數專家更樂觀，認為美國經濟有能力避免衰退。

Hatzius 預測，雖然金融環境緊縮、貨幣政策收緊會影響勞動力市場及 GDP 成長率，但可能不足以使經濟陷入衰退。在經濟並未衰退情況下，Fed 不會在明年降息。「在通膨仍高於目標，且經濟並未衰退情況下，Fed 降息門檻會很高。」

Hatzius 認為，由於總體通膨降溫且消費者信心上升，實際家庭可支配所得有望出現成長，進而為經濟帶來支撐。

Hatzius 也坦承，他對 2023 年的經濟預測比華爾街的大多數人都更為樂觀，他預估明年經濟衰退的可能性為 35%。相比之下，美國經濟諮商理事會 (The Conference Board) 的調查顯示，企業執行長平均預估 2023 年經濟衰退機率高達 60% 至 65%。

Hatzius 先前就曾表示，儘管 Fed 積極收緊利率和地緣政治的不確定性，美國經濟仍然有一條「非常合理」(very plausible) 的道路來避免衰退。這條路包括：經濟活動放緩、名目薪資成長放緩、通膨緩解和就業市場再平衡。

Hatzius 認為，美國經濟已經開始往低於趨勢水準但仍為正成長過渡，而且看起來是持久的。

不過，歐元區和英國卻可能無法避免衰退，其中關鍵的區別在於實質家庭可支配收入，在歐洲該收入可能會近一步下降，主因是家庭取暖費用增幅要比預期大得多，持續時間也更久。