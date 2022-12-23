美股重點新聞摘要2022年12月23日

今日操盤前瞻
日本 11 月全國 CPI
台灣 11 月工業生產
美國 11 月耐用品訂單、核心 PCE 價格指數、新屋銷售
記憶體晶片 13 年來最深低潮 分析師：美光還需要一段時間才能復甦
美光科技 (MU-US) 的業績和展望顯示，記憶晶片市場可能正處於 13 年來最嚴重的低迷時期，分析師預料可能需要一段時間才會看到反彈。閱讀全文...
馬斯克承諾不再變賣股票 特斯拉盤後股價反彈
特斯拉執行長馬斯克周四 (22 日) 承諾，未來一年半到兩年的時間內，他不會再變賣特斯拉股票，試圖安撫投資人的不安，特斯拉盤後股價回升逾 2%。閱讀全文...
美國第三季 GDP 終值上修至 3.2% Fed 鷹派預期升溫
美國商務部周四（22 日）公布數據顯示，美國第三季實質國內生產毛額（GDP）季增年率終值報 3.2%，先前的修正值與初值分別為 2.9%、2.6%。此前美國連續兩季 GDP 下滑，經濟陷入技術性萎縮，但第三季在出口與消費的動下經濟實現正成長，但也意味通膨風險加劇。閱讀全文...
美參議院財務委員會致函特斯拉等車商 調查中國供應鏈問題
路透周四（22 日）報導，根據公開信件，美國參議院財務委員會（U.S. Senate Finance Committee）要求 8 家主要汽車製造商，包括通用汽車 (GM-US)、特斯拉 (TSLA-US)、福特汽車 (F-US) 和本田汽車（Honda Motor）回答有關他們在中國供應鏈的問題，調查這些公司是否使用中國新疆強迫勞動製造產品。閱讀全文...