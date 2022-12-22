美國第三季GDP終值上修至3.2% Fed鷹派預期升溫

美國商務部周四（22 日）公布數據顯示，美國第三季實質國內生產毛額（GDP）季增年率終值報 3.2%，先前的修正值與初值分別為 2.9%、2.6%。此前美國連續兩季 GDP 下滑，經濟陷入技術性萎縮，但第三季在出口與消費的動下經濟實現正成長，但也意味通膨風險加劇。

美國商務部表示，第三季 GDP 成長主要反映出口、消費者支出、非住宅固定投資、州與地方政府支出以及聯邦政府支出成長，這些部分被住宅固定投資和私人存貨投資減少抵消。

具體來看，工業供應、原物料（特別是非耐久財）和旅遊業是出口成長主要的貢獻者，而消費者支出成長主要是由醫療保健推動，非住宅固定投資成長則為設備和智慧財產權產品推動，州和地方政府支出增加主要是因結構投資和雇員薪資增加，而聯邦政府開支增加是受國防開支提振。

按產業來看，服務業 GDP 成長 4.9%、政府成長 0.6%，商品生產業下滑 1.3%，整體來看，22 個產業中有 16 個對第三季實質 GDP 成長做出貢獻。另外，由於聯準會（Fed）今年以進行 7 次升息，對利率敏感的房產投資正以每年 27.1% 的速度萎縮。

儘管美國第三季 GDP 大幅成長，但這也意味著更高的通膨率。第三季個人消費支出（PCE）物價指數季增年率終值為 4.7%，高於修正值 4.6% 和初值 4.5%，市場對聯準會（Fed）大幅升息預期升溫。

美國第四季 GDP 初值將於明年 1 月公布，市場預估美國第四季經濟將再次實現正成長，但成長幅度將放緩至 1%。

此外，許多經濟學家認為，在 Fed 升息打通膨的壓力下，美國經濟明年將陷入衰退，美銀預估明年第一季 GDP 將下滑 0.4%。

與此同時，Fed 對美國明年經濟型時較為悲觀，在本月發布的經濟預測中，Fed 將今年美國實質 GDP 增速從 9 月的 0.2% 小幅上調至 0.5%，但把明年實質 GDP 增速下調 0.7 個百分點至 0.5%。