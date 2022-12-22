路透：TikTok加緊努力與美國達成安全協議

路透周四（22 日）援引知情人士消息報導，廣受歡迎的短片應用程式 TikTok 在試圖說服美國政府允許其繼續由中國科技公司字節跳動（ByteDance）擁有之際，表示會成立數個部門確保與母公司字節跳動保持距離並接受外部審查。

TikTok 已公布幾項旨在安撫美國政府的措施，包括與甲骨文 (ORCL-US) 達成協議，儲存該應用程式的美國用戶數據，以及組成美國數據安全（USDS）部門負責監管數據安全和內容審核決策，知情人士透露，該公司已斥資 15 億美元用於招聘和重組建立該部門。

但知情人士表示，包括美國國防部、聯邦調查局與中情局一些政府官員仍反對達成這項安全協議，這些官員認為，TikTok 用戶仍容易繼續受到攻擊，因為該應用程式還是依賴母公司字節跳動的技術。

甲骨文扮演重要角色

TikTok 為克服這些障礙，還尋求向美國政府提供新的監管層，知情人士表示，該公司擴大甲骨文在這當中的角色，確保 TikTok 的基礎技術與字節跳動分開。

據悉，甲骨文工程師將在明年 1 月於專屬的「透明中心」（transparency centers）審查 TikTok 的程式與伺服器碼，這些代碼在 TikTok 應用程式中提供搜索與推薦等功能。

成立美方管理部門 減少擔憂

此外，TikTok 還提議成立一個「代理」董事會，獨立於字節跳動管理 USDS 部門。該部門將由美國特勤局前特務 Andrew Bonillo 暫時帶領，在與美國達成安全協議之前，該董事會向 TikTok 執行長周受資（Shou Zi Chew）匯報工作。

報導指出，管理 USDS 的董事會有 3 名成員且皆經美國海外投資委員會（CFIUS）審查，就連母公司字節跳動也無法控制董事會與其決策，儘管 USDS 運作的一切支出都由字節跳動負責。

與此同時，TikTok 也在聘請獨立的審計人員和監督員，雖由 TikTok 支薪但工作報告對象是 CFIUS，目前 TikTok 已向字節跳動和諮詢公司發出一些職位徵求建議書，並將明年 1 月上旬定為回覆的最後期限。

協議有進展但進度保密到家

TikTok 發言人拒絕對上述向美國政府做出的讓步措施置評，但表示提交給 CFIUS 的安全擔憂解決方案是「全面的」，並補充說自今年夏季以來，TikTok 沒有就「擬議協議的實質內容」與美國政府進行過任何討論。

TikTok 發言人說：「過去一年我們在實施這一解決方案方面取得實質進展，期待這項工作能完成，好消除美國政府的這些擔憂。」另一方面，甲骨文並未回應置評請求，而 CFIUS、美國財政部發言人拒絕置評，而白宮方面也拒絕就 CFIUS 對 TikTok 的審查置評。

TikTok 安全協議是否能達成 還是要看白宮決定

知情人士表示，參與談判的美國官員說，TikTok 為強化安全而實施的許多自願性措施可能是要讓美國允許其母公司字節跳動保留所有權的一部份，不過目前還不清楚美國政府是否最終會簽屬與 TikTok 的安全協議。

據悉，主導與 TikTok 談判的美國財政部和司法度對達成協議持開放態度，不過最終結果還是將由白宮決定。