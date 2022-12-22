美股盤前：羅氏單抗護獲FDA批准用於新冠患者、馬斯克找到繼任者後將辭去推特CEO!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 41 分)：

道瓊指數：上漲 28 點，漲幅 +0.08% 至 33,597。

那斯達克 100 指數：上漲 23 點，漲幅 +0.20% 至 11,357.50。

標普 500 指數：上漲 6.75 點，漲幅 +0.17% 至 3,912.50。

【今日總經】美國第三季 GDP 成長率。(延伸閱讀：升息放緩，美債、投資級債 ETF 表現可期！)

二、美股盤前重點

1. 昨日美股重點摘要：昨日美股接續前天的漲勢，美股三大指數全面小幅上漲，標普 500 上漲 1.49% 至 3878.44，納茲達克指數上漲 1.54% 至 10709.37，道瓊工業指數上漲 1.6% 至 33376.48。昨日 Nike 受財報優於預期影響，昨日飆漲 12%，也連帶帶動相關運動服飾類股上漲，如安德瑪 (UAA) 上漲 5.2%，Skechers(SKX.US)上漲 4.16%，Lululemon(LULU)上漲 3.13%。另外，特斯拉 (TSLA.US) 昨表示將暫停招聘新員工，且馬斯克找到繼任者後將辭去推特 CEO 一職，昨日特斯拉再下滑 0.17%。

2. 羅氏單抗護獲美國 FDA 批准用於新冠患者：羅氏 (RHHBF.US) 的 Actemra (tocilizumab)成為美國 FDA 首個批准用於 Covid-19 的單克隆抗體，自 2021 年 6 月以來，該藥物已通過緊急使用授權 (EUA) 用於住院的新冠肺炎患者，EUA 允許 Actemra 用於 2 歲以下的兒童患者。

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