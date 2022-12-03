美FBI局長警告TikTok恐成美國國安隱憂

美國聯邦調查局 (FBI) 局長 Chris Wray 週五 (2 日) 對 TikTok 提到美國國家安全擔憂，因為 TikTok 控制權落在不認同美國價值觀的中國政府手中。

FBI 局長 Wray 表示，美國官員仍在討論如何解決 TikTok 帶來的國家安全問題，能否達成一項讓 TikTok 在美國營運的協議存在不確定性。

Wray 擔憂，中國政府控制 TikTok 演算法，這使中國政府能夠操縱內容，可能被北京當局用來控制數百萬用戶的軟體、竊取資訊、發動駭客攻擊或進行影響行動。

Wray 說：「所有這些事情都掌握在一個不認同我們價值觀的中國政府手中，中國政府與美國的最大利益大相徑庭，這理應引起美方的關注。」

美國海外投資委員會 (CFIUS) 正在權衡一項提案，允許 TikTok 在中國母公司字節跳動所有權下持續在美國營運，包括甲骨文 (Oracle) 將所有美國用戶數據都移動至甲骨文雲端，審查 TikTok 演算法及內容仲裁模型 (Content Moderation models)，以確保 TikTok 的內容並未受中國官方控制。

TikTok 於 2017 年開始在美國風行，很快成為美國聯邦政府的關注焦點之一，川普政府時期曾威脅要禁用 TikTok，因為擔憂 TikTok 中國母公司字節跳動涉嫌與中國政府和軍方有聯繫，以及侵犯兒童隱私。