美房市買氣冷 11月成屋銷售續創史上最長連降紀錄

美國房地產經紀人協會（National Association of Realtors, NAR）周三（21 日）公布數據顯示，美國 11 月成屋銷售已連續 10 個月下滑，續創史上最長連降月數，而上月成屋銷售折合年率降幅加深，創今年 2 月以來最大，原因是抵押貸款利率高漲抑制民眾負擔能力。

數據顯示，美國 11 月年率成屋銷售報 409 萬戶，遠低預期的 420 萬戶與前值 443 萬戶，而 11 月成屋銷售折合月率為 - 7.7%，遠不及預期的 - 5.4% 與前值 - 5.9%。美國成屋銷售目前已連續 10 個月下滑，為 1999 年以來持續時間最長的一次，凸顯抵押貸款利率高漲持續抑制需求。

美國 11 月成屋銷售連 10 月下滑，房市進入冰凍狀態。(圖片：ZeroHedge)

扣除 2020 年新冠疫情初期時的異常值，美國 11 月成屋銷售為 2010 年 11 月以來最差表現，當時美國仍處在房地產危機的陰霾之中。

另外，美國 11 月成屋售價的中位數年增 3.5% 至 37.07 萬美元，雖然較去年同期有所成長，但漲幅縮減得很快，遠低於今年早些時候的兩位數年增幅度。這是連續第 129 個月成屋售價成長，由於供應緊張，有大約 23% 的房屋最終售出價格高於賣家的標價。

NAR 首席經濟學家 Lawrence Yun 在聲明中表示，房地產市場在 11 月是冰凍狀態，銷售活動類似 2020 年新冠疫情經濟停擺期間。主要原因是，抵押貸款利率快速上升，損害民眾住房的負擔能力，降低屋主掛牌出售房屋的積極性。此外，可用的住房庫存仍接近歷史新低。

值得注意的是，Lawrence Yun 表示由於抵押貸款利率連續 5 周下降，房市可能正在解凍，與幾周前處在今年高峰的利率相比，目前平均每月抵押貸款還款額減少近 200 美元。

今年以來，伴隨美國聯準會（Fed）堅定打擊通膨、不斷激進升息，抵押貸款利率快速飆升，令美國房產市場大幅降溫，導致銷售下滑且房價承壓。