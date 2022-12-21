〈美股早盤〉Nike亮眼財報提振市場情緒 主要指數開高

運動用品大廠 Nike 和聯邦快遞（FedEx）兩家公司上季財報表現亮眼，提振市場信心，美股主要指數周三（21 日）開高，其中 Nike 開盤股價大漲逾 15%。另外投資人也在靜待經濟數據出爐，尋找美國聯準會（Fed）未來升息路徑的線索。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 300 點或近 1%，那斯達克綜合指數跌逾 80 點或 0.8%，標普 500 指數漲近 0.8%，費城半導體指數漲近 1.7%。

日本上調 10 年期公債殖利率上限的驚人決定已漸漸被市場消化，儘管此舉引發市場押注，認為日本央行明年將加入其他央行的升息行列。美股盤前主要指數期貨上漲，美股有望延續昨日反彈勢頭。

數據方面，美國稍晚將公布 12 月經濟研究聯合會消費者信心指數，市場預期 101，前值為 100.2，另外成屋銷售數據也將揭曉。

個股方面，聯邦快遞 (FDX-US)、Nike(NKE-US) 兩家公司昨日財報表現亮眼，前者受惠成本削減策略奏效，每股獲利遠勝分析師預期，後者折扣策略見效，即使庫存持續增加、成本上升擠壓利潤，但營收和獲利仍輕鬆打敗華爾街預期，兩家公司早盤股價分別上漲 2.85% 與 15.19%。另外，美國記憶體大廠美光 (MU-US) 將在盤後公布最新財報。

其他消息方面，馬斯克周三推文表示，只要找到接替人選，便會辭去執行長一職。日前他在推特進行民調，詢問網友自己是否該辭去推特執行長，結果 57% 投票者投贊成票。

能源方面，國際油價連續 3 天走高。有報告顯示，美國石油庫存下滑供應面臨威脅，抵消人們對經濟放緩的擔憂。另外，鐵礦石和銅價連續 2 日上漲，主因是受中國放棄新冠肺炎清零政策提振。

截至台北時間周三（21 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 0.78%，至每股 138.88 美元

根據電動車媒體《Electrek》報導，特斯拉將暫停招聘並進行新一輪裁員。特斯拉告訴員工，公司正暫停招聘，並證實下季將出現另一波裁員。此外，特斯拉的堅定多頭「女股神」伍德執掌的方舟基金自上周三以來連續 5 日買入特斯拉股票。

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 0.32%，至每股 242.57 美元

有媒體報導，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）正在積極拓展公司業務，並考慮在明年收購串流媒體龍頭 Netflix(NFLX-US)，部分原因是微軟希望在多種設備上提供遊戲串流媒體服務，兩家公司目前已在多個領域建立緊密合作。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 1.10%，至每股 133.75 美元

天風證券分析師郭明錤發文指出，蘋果可能將取消或延後預估在 2024 年量產的 iPhone SE 4 計畫。他認為這是因為中低階 iPhone 出貨持續顯著低於預期（如 SE3、13mini、14Plus），加上 SE4 改採全螢幕設計勢必會導致成本 / 售價上升，故蘋果可能需要重新審視 iPhone SE4 的產品定位與投資報酬率。此外，降低不必要的新產品開發費用也有助蘋果應對明年全球經濟衰退的挑戰。

今日關鍵經濟數據：

美國第三季經常帳報 - 2,171 億美元，預期 - 2,222 億美元，前值 - 2,387 億美元

美國 12 月經濟研究聯合會消費者信心指數預期 101，前值 100.2

美國 11 月成屋銷售年化總數預期 420 萬戶，前值 443 萬戶

美國 11 月成屋銷售年化月率預期 - 5.4%，前值 - 5.9%

華爾街分析：

瑞銀全球財富管理策略師 Kiran Ganesh 表示，最近幾周通膨、央行和經濟成長放緩三大因素讓市場情緒承壓，不過日前聯邦快遞和 Nike 公布的最新財報鼓舞人心，成長數據比預期好。

德銀策略師 George Saravelos 表示，有鑑於日本央行政策轉向，日本投資人已增持美元現金和其他貨幣。隨著日本國內殖利率攀升，他們將用這筆資金購買日元和日本公債，預料外匯市場會受到最大影響。