即使利率跌幅更大 美國房貸需求上周繼續下滑

走低的房貸利率正將一些現有屋主拉回再融資市場，但不足以抵消購屋者需求的下降。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周房貸申請量較前周下降 1.9%。

符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.49% 下降到 6.41%；自備 20% 頭款的貸款點數從 0.68 降到 0.63 支付。 這比一個月前低 73 個基點，但仍比一年前高出整整 3 個百分點。

本周房貸再融資申請增加 5%，但仍較一年前同周低 86%。目前仍然很少有借款人能夠以當今較高的利率從再融資中受益。房貸活動的再融資占申請總數比率從前一周的 26.1% 增加到 28.7%。

本周購屋的房貸申請下降了 3%，較一年前同周下降了 40%。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 在新聞稿中指出，「上周購屋活動放緩，傳統購屋申請的減少部分被聯邦住宅管理局貸款 (FHA) 和美國農業部 (USDA) 貸款申請的增加所抵消。」

他表示，購屋者申請的平均貸款規模降至 38 萬 7300 美元，為 2021 年 1 月以來的最低水平，這與略微強勁的公務部門申請量和快速降溫的房價環境一致。

本周房貸利率變動不大，沒有重要的經濟新聞成為頭條新聞。下周可能會出現重大轉變，屆時將公布備受期待的每月通膨數據。