利率微幅下降 美國上周房貸申請量小增2.2%

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，由於利率略有下降，上周房貸申請較前周增加 2.2%。

通常對每周利率變動最敏感的再融資申請上周上漲 2%，但仍較一年前同周低 86%。根據房產數據公司 Black Knight 的數據，即使現在利率從一個月前 7.16% 的近期高點回落，仍能從再融資中受惠的人寥寥無幾，只有 22 萬人。

本周購屋房貸申請增加 3%，但較一年前下降 41%。部分潛在買家現在可能會冒險回歸，因聽說競爭減少，談判能力增加，但待售房屋仍然短缺，價格也沒有大幅下降。

利率仍是年初時的 2 倍，但上周有所回落。符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.9% 降至 6.67%，對於自備 20% 的房貸，點數從 0.56 增加到 0.68 支付。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 在新聞稿中表示：「房貸利率的下降應該會提高潛在購房者的購買力，由於房貸利率在過去一年中翻了一倍以上，他們基本上被邊緣化了。」「隨著利率下降，上周可變利率房貸 (ARM) 申請比率也從過去 2 個月的 10% 和 12% 的範圍下降到 8.8%。」

本周房貸利率沒有變動，因為即將到來的感恩節假期往往會對交易量造成壓力。

《Mortgage News Daily》營運長格拉漢 (Matthew Graham) 說，「並不是說事情沒有進展；只是不像往常一樣浮動。」「預計下周情況會恢復正常，但市場要繼續等到 12 月 13 日和 14 日才能看到最大的波動。」

屆時將是政府發布下一份通貨膨脹報告和 Fed 宣布下一步利率行動的時候。