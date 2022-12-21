印度央行總裁：加密貨幣可能引發下一次金融危機

印度儲備銀行（RBI）總裁達斯（Shaktikanta Das）周三（21 日）警告，若不對加密貨幣進行監管可能會引發下一次金融危機，並敦促採用新的電子盧比（e-Rupee）來滿足數位銀行業務的需求。

電子盧比是印度央行分兩階段推出的數位貨幣（CBDC）計畫，在本月初時已向特定用戶、地區和銀行合作試營運，目前第一階段涵蓋範圍較小，後續第二階段將擴大應用。

達斯以 FTX 事件為例表示，加密貨幣對宏觀經濟和金融穩定具有某些巨大的固有風險，並強調如果監管機構允許加密貨幣成長，下一次金融危機就會到來。他補充說，印度央行最擔心的是加密貨幣並沒有任何潛在價值，這是 100% 的投機活動。

達斯也說，全球範圍內有越來越多央行將接受 CBDC，因為這些央行避開私人的加密貨幣。印度央行拒絕承認私人加密貨幣，並多次對這類交易發出警告。

今年在加密貨幣市值蒸發 1.3 兆美元、FTX 加密貨幣交易所高調破產後，數位貨幣監管已成為大眾的關心的焦點。

外媒分析指出，各國央行過去經常表示加密貨幣不會對經濟構成重大風險，因為它們代表的資產類別要小得多，但越來越多的聲音對潛在的宏觀經濟影響發出警告，特別是如果在加密貨幣不受監管的的情況下。

英國央行副總裁康里夫（Jon Cunliffe）曾在 7 月表示，加密貨幣可能尚未「充分融入」金融體系，不組以構成「直接的系統係風險」。不過他認為，加密貨幣領域和傳統金融體系之間的界線將「越來越模糊」。美國財政部 10 月表示，加密貨幣活動可能對美國金融體系穩定構成風險，並強調監管的必要性。