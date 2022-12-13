FTX創辦人在巴哈馬被逮捕 接下來可能回美接受審判

加密貨幣交易所 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried(簡稱 SBF) 在巴哈馬當地周一 (12 日) 晚間遭警方逮捕，接下來可能被引渡回到美國受審。

曼哈頓美國檢察官辦公室發言人證實此事。巴哈馬檢察長 Ryan Pinder 透露，由於美國之前已對 SBF 提出未明指的刑事告訴，可能要求引述。FTX 公司總部設在巴哈馬。

巴哈馬總理 Philip Davis 在聲明中說：「巴哈馬和美國有共同利益，向涉及背叛公眾信任和違反的 FTX 相關人員究責。雖然美國已經起訴 SBF 個人，但巴哈馬將持續對 FTX 破產進行刑事和監管調查，並持續和美國等地執法機關及監管夥伴合作。」

FTX 和與其相關超過 100 家公司已在 11 月 11 日聲請破產保護，目前 FTX 公司本身和 SBF 個人都受到美國和巴哈馬當局的調查，重點之一是釐清大筆客戶資金是否被乾坤大挪移給同樣由 SBF 創辦的 Alameda 研究公司。據說至少 10 億美元資金已經消失無蹤。

SBF 先前受訪時坦承自己犯下重大的管理疏失，但強調他從未違法或詐欺。他在為 FTX 聲請當天已經辭去 FTX 執行長一職。

他在 11 月 30 日受訪時說：「我從來沒有試圖詐欺。」並說，他自認自己不必背負刑事方面的責任。

SBF 周二將出席眾議院金融服務委員會舉行的聽證會，這起擺逮捕象徵從 FTX 上個月破產迄今，第一個遭主管機關追究責任的個人。